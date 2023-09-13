"Решил облегчить мучения": в Одессе разоблачили мужчину, который перерезал горло собаке
Вблизи рынка на улице Героев Крут мужчина нанес несколько ударов ножом в шею собаки породы китайская-хохлата. От полученных травм животное скончалось на месте. Одесские правоохранители разоблачили подозреваемого в столь жестоком убийстве.
Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.
Жестокое убийство собаки в Одессе
В ходе следственных мероприятий правоохранители анализировали видеозаписи с камер видеонаблюдения, изучили информацию в социальных сетях, опросили свидетелей и установили личность, причастную к этому ужасному поступку. Это 49-летний местный житель, задержанный и изъятый у него возможное орудие преступления для дальнейшей экспертизы.
"По словам правонарушителя, пес ему показался больным и несчастным, поэтому он решил облегчить его мучения, лишив жизнь ножом, который постоянно носил при себе", — говорится в сообщении.
Следствие продолжает расследование, проводит экспертизы, включая судебно-ветеринарную. Рассматривается вопрос о возможном сообщении фигуранту о подозрении в жестоком обращении с животными, что привело к гибели.
Какое наказание ждет мужчину
Полицейские начали уголовное производство по жестокому обращению с собакой, согласно части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины. Виновнику жестокого обращения с животными грозит наказание в виде ограничения свободы сроком от одного до трех лет или лишения свободы сроком от двух до трех лет.
Как рассказала зоозащитница Ольга Золотай, мужчина, убивший собаку, нанес ей не один удар ножом. Прохожие пытались остановить злоумышленника, но тот быстро скрылся с места происшествия. В сети появилось видео (18+) с места происшествия, его можно просмотреть по ссылке.