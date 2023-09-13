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"Решил облегчить мучения": в Одессе разоблачили мужчину, который перерезал горло собаке

13 сентября 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Решил облегчить мучения": в Одессе разоблачили мужчину, который перерезал горло собаке
Собака породы китайская-хохлатая. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вблизи рынка на улице Героев Крут мужчина нанес несколько ударов ножом в шею собаки породы китайская-хохлата. От полученных травм животное скончалось на месте. Одесские правоохранители разоблачили подозреваемого в столь жестоком убийстве.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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В ходе следственных мероприятий правоохранители анализировали видеозаписи с камер видеонаблюдения, изучили информацию в социальных сетях, опросили свидетелей и установили личность, причастную к этому ужасному поступку. Это 49-летний местный житель, задержанный и изъятый у него возможное орудие преступления для дальнейшей экспертизы.

"По словам правонарушителя, пес ему показался больным и несчастным, поэтому он решил облегчить его мучения, лишив жизнь ножом, который постоянно носил при себе", — говорится в сообщении.

Следствие продолжает расследование, проводит экспертизы, включая судебно-ветеринарную. Рассматривается вопрос о возможном сообщении фигуранту о подозрении в жестоком обращении с животными, что привело к гибели.

Какое наказание ждет мужчину

Полицейские начали уголовное производство по жестокому обращению с собакой, согласно части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины. Виновнику жестокого обращения с животными грозит наказание в виде ограничения свободы сроком от одного до трех лет или лишения свободы сроком от двух до трех лет.

Подозреваемый сдает отпечатки пальцев. Фото: ГУНП в Одесской области
Подозреваемый сдает отпечатки пальцев. Фото: ГУНП в Одесской области

Как рассказала зоозащитница Ольга Золотай, мужчина, убивший собаку, нанес ей не один удар ножом. Прохожие пытались остановить злоумышленника, но тот быстро скрылся с места происшествия. В сети появилось видео (18+) с места происшествия, его можно просмотреть по ссылке.

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