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В Одесі чоловік посеред білого дня перерізав горло собаці (відео 18+)

12 вересня 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі чоловік посеред білого дня перерізав горло собаці (відео 18+)
Ілюстративне зображення собаки. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Учора, 11 вересня, на вулиці Героїв Крут, поруч з місцевим ринком у Хаджибейському районі міста, стався випадок жорстокого поводження з собакою. За попередньою інформацією, невідомий чоловік завдав кілька ножових ударів у шию тварини. 

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Як розповіла зоозахисниця Ольга Золотай, чоловік, котрий вбив собаку, завдав їй не один удар ножем. Перехожі намагалися зупинити зловмисника, але той швидко втік з місця події. На жаль, собака помер від отриманих травм. 

"На очах у людей! Він просто проходив повз собаки, взяв і перерізав горло. З першого разу не вийшло і він пройшовся другий раз. Йому кричала дівчина, що ви робите? Він просто кинув собаку в сторону, витер ніж об себе і пішов. Собачку братиме поліція на медичну експертизу. я оплачуватиму все, тільки щоб покарали цього…", — написала Ольга Золотай.

Увага! Матеріал нижче містить контент відео 18+ 

 

Яке покарання чекає на чоловіка

Поліцейські розпочали кримінальне провадження щодо жорстокого поводження зі собакою, відповідно до статті 299 Кримінального кодексу України. Винуватцю жорстокого поводження з тваринами загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років.

Нагадаємо, Тарутинський районний суд Одеської області ухвалив вирок та визнав винуватим мешканця села Малоярославець Перший Болградського району, який зарубав сокирою собаку та вбив її цуценят. Зловмиснику призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років.

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