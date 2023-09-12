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В Одессе мужчина посреди белого дня перерезал горло собаке (видео 18+)

12 сентября 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе мужчина посреди белого дня перерезал горло собаке (видео 18+)
Иллюстративный образ собаки. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вчера, 11 сентября, на улице Героев Крут, рядом с местным рынком в Хаджибейском районе города, произошел случай жестокого обращения с собакой. По предварительной информации, неизвестный мужчина наносил несколько ножевых ударов в шею животного.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Как рассказала зоозащитница Ольга Золотай, мужчина, убивший собаку, нанес ей не один удар ножом. Прохожие пытались остановить злоумышленника, но тот быстро скрылся с места происшествия. К сожалению, собака скончалась от полученных травм.

"На глазах у людей! Он просто проходил мимо собаки, взял ее и перерезал горло. С первого раза не получилось и он прошелся второй раз. Ему кричала девушка, что вы делаете? Он просто бросил собаку в сторону, вытер нож о себя и ушел "Собачку будет брать полиция на медицинскую экспертизу. Я буду оплачивать все, только чтобы наказали этого…", — написала Ольга Золотай.

Внимание! Материал ниже содержит видео контент 18+

 

Какое наказание ждет мужчину

Полицейские начали уголовное производство по жестокому обращению с собакой, согласно статье 299 Уголовного кодекса Украины. Виновнику жестокого обращения с животными грозит наказание в виде ограничения свободы сроком от одного до трех лет или лишения свободы сроком от двух до трех лет.

Напомним, Тарутинский районный суд Одесской области вынес приговор и признал виновным жителя села Малоярославец Первый Болградского района, который зарубил топором собаку и убил ее щенков. Злоумышленнику назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

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