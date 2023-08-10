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На Одещині алабай до смерті покусав жінку: подробиці

10 серпня 2023 13:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині алабай до смерті покусав жінку: подробиці
Собака породи алабай. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Поліція веде розслідування щодо трагічної події, що сталася вчора ввечері у селі Табаки, Болградського району. Там жінку до смерті покусав алабай. 

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Подробиці нападу собаки на жінку

За попередньою інформацією, 39-річна жінка вирушила з міста на дачу в село, щоб погодувати своїх собак. Всіх тварин власники тримали прив’язаними, за винятком алабая. Як тільки господиня зайшла у двір, собака на неї напала.

Негайно на місце пригоди прибула швидка медична допомога та поліція. З огляду на загрозу для життя та безпеки іншим людям, поліцейські були змушені вжити заходів, використавши табельну зброю, щоб зупинити агресивну собаку.

На жаль, через отримані від укусів травми, жінка померла на місці до прибуття допомоги, яку викликали сусіди.

Згідно зі слідчими даними, за фактом цієї трагедії було розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України під позначкою "нещасний випадок". Спеціалісти з поліції продовжують активне розслідування для встановлення всіх обставин цього події.

Нагадаємо, 12 липня до поліції надійшло повідомлення про те, що 10-річну дівчинку покусав собака на вулиці 8 Березня в Одесі. Дитина отримала перелом лівого передпліччя.

Також ми писали, що  у селі Раухівської громади на Одещині власниця алабая стане обвинуваченою в порушенні правил утримання собак. Її алабай покусав десятирічну дівчинку та загриз сусідського пса.

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