В Одесской области алабай до смерти покусал женщину: подробности

Собака породы алабай. Фото: pixabay

Полиция ведет расследование трагического события, которое произошло вчера вечером в селе Табаки, Болградского района. Там женщину до смерти покусал алабай.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

Подробности нападения собаки на женщину

По предварительной информации, 39-летняя женщина отправилась из города на дачу в деревню, чтобы покормить своих собак. Всех животных владельцы держали привязанными, за исключением алабая. Как только хозяйка вошла во двор, собака на нее напала.

Немедленно на место происшествия прибыли скорая медицинская помощь и полиция. Учитывая угрозу жизни и безопасности другим людям, полицейские были вынуждены принять меры, использовав табельное оружие, чтобы остановить агрессивную собаку.

К сожалению, из-за полученных от укусов травм женщина умерла на месте до прибытия помощи, которую вызвали соседи.

Согласно следственным данным, по факту этой трагедии было начато уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины под отметкой "несчастный случай". Специалисты полиции продолжают активное расследование для установления всех обстоятельств этого события.

Напомним, 12 июля в полицию поступило сообщение о том, что 10-летнюю девочку покусала собака на улице 8 Марта в Одессе. Ребенок получил перелом левого предплечья.

Также мы писали, что в селе Рауховской общины в Одесской области владелица алабая станет обвиненной в нарушении правил содержания собак. Ее алабай покусал десятилетнюю девочку и загрыз соседского пса.