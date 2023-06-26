Зарубав собаку та 5 цуценят: на Одещині засудили живодера

Сокира в колоді. Фото: pixabay

Тарутинський районний суд Одеської області ухвалив вирок та визнав винуватим мешканця села Малоярославець Перший Болградського району, який зарубав сокирою собаку та вбив її цуценят. Зловмиснику призначили покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років.

Про це повідомляє Тарутинський районний суд.

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Обставини злочину

Обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, знаходився на території домоволодіння с. Малоярославець Перший Болградського району Одеської області, де на нього почала лаяти собака. Аби змусити її змовкнути, чоловік зв’язав собаці передні лапи, після чого сокирою відрізав голову та пошматував тварину. Втім цього для нього виявилося замало. Він з допомогою ножівки перерізав горло ще й п’ятьом цуценятам.

Затримання живодера

Наразі обвинуваченого взято під варту в залі суду і буде тримається під вартою до набрання вироком законної сили. Вирок суду може бути оскаржений до Одеського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Нагадаємо, в Рені було розкрито справу про жорстоке поводження з тваринами та порушення правил дорожнього руху. Після того, як 33-річний водій автомобіля "ВАЗ" збив безпритульну собаку, яка загинула на місці пригоди, правоохоронці склали протоколи за чотири адміністративні порушення.