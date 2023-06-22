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На Одещині розшукали чоловіка, який переїхав собаку на смерть

22 червня 2023 14:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині розшукали чоловіка, який переїхав собаку на смерть
Ілюстративне зображення собаки. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Рені було розкрито справу про жорстоке поводження з тваринами та порушення правил дорожнього руху. Після того, як 33-річний водій автомобіля "ВАЗ" збив безпритульну собаку, яка загинула на місці пригоди, правоохоронці склали протоколи за чотири адміністративні порушення.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

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Поліція встановила особу винуватця, проглянувши записи відеоспостереження, і відразу розпочала його розшук. Чоловіка було затримано в мінімальний термін. Під час перевірки було виявлено, що він перебував у нетверезому стані. Злочинець визнав свою провину, зауваживши, що ненавмисно збив собаку, але після інциденту випив алкоголь.

Поліцейські також встановили, що цей водій раніше вже мав проблеми з водінням у нетверезому стані та був позбавлений права керування на один рік. Також він вже притягувався до відповідальності за порушення правил дорожнього руху без наявності дозвільних документів.

Наразі поліція скерувала справу до суду, а водію загрожує покарання, включаючи штраф у розмірі 40 800 гривень, позбавлення права керування на п'ять-сім років та можливість конфіскації транспортного засобу.

Вбивство тварин на Одещині

Два роки суд розглядав справу, щодо смерті собаки на Одещині. Суд визнав стрілка винним, втім покарання на думку зоозахисників занадто м’яке. Про подробиці справи Новини.LIVE поспілкувались із юристом та головою громадської зоозахисної організації "А-хімса" Олександром Тітарчуком.

Також в Одесі поліцейські розпочали розслідування справи щодо наїзду на безпритульну собаку. За даними правоохоронців, водій автомобіля Kia на смерть збив тварину у дворі житлового комплексу на вулиці Артилерійській і втік з місця події.

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