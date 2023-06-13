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Одеські зооволонтери врятували сотні тварин з Херсонщини

13 червня 2023 14:30
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Анна Мурадова
Редактор
Одеські зооволонтери врятували сотні тварин з Херсонщини
Врятована собака в Херсоні. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За допомогою одеським волонтерам було врятовано щонайменше 175 тварин з постраждалої Херсонщини. Крім того, одесити дуже швидко забирають котів та собак з центрів адопції. 

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповіла голова ГО "Закон природи" Яна Титаренко.

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Фото Медіацентр Україна – Одеса: Яна Титаренко, голова ГО “Закон природи”; Олексій Білецький, волонтер
Яна Титаренко, голова ГО "Закон природи"; Олексій Білецький, волонтер. Фото: Медіацентр Україна — Одеса

"Перші дні були дуже насиченими, ми вивезли 175 тварин з Херсонщини. Одесити дуже активно розбирають врятованих тварин, у нас залишилося лише 20 тварин, переважно це хворі чи старі, решту ми роздали", — зазначила Титаренко.

Свійських тварин врятувати не встигли

Втім, волонтери зазначили, що ситуація з постраждалими тваринами надзвичайно складна. До багатьох з них, включаючи свійських і диких тварин, таких як корови, кози, кури та птахи, не встигли добратися. Вони загинули через високу воду.

Олексій Білецький, один з волонтерів, також поділився інформацією про трагічну долю коней на окупованих територіях. За його словами, неперевірена інформація свідчить про те, що кінний клуб "Буцефал" був затоплений під час повені, і всі коні, що перебували там, на жаль, загинули.

Зазначимо, підрив окупантами дамби Каховської ГЕС спричинив серйозні екологічні наслідки не тільки для Херсонщини. На узбережжя Одеси прибило труп самця крапчатого оленя.

Крім того, у мережі з'явилося відео, де пес проплив на дошці понад 100 кілометрів. Течією його з Херсону принесло аж до Одеси. Чотирилапий ледь вижив, проте небайдуже врятували тварину. 

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