Одесские зооволонтеры спасли сотни животных из Херсона

Спасенная собака в Херсоне. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

С помощью одесских волонтеров спасли по меньшей мере 175 животных из пострадавшей Херсонской области. Кроме того, одесситы очень быстро уносят кошек и собак из центров адопции.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина-Одесса рассказала глава ОО "Закон природы" Яна Титаренко.

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Яна Титаренко, глава ОО "Закон природы"; Алексей Белецкий, волонтер. Фото: Медиацентр Украина — Одесса

"Первые дни были очень насыщенными, мы вывезли 175 животных из Херсона. Одесситы очень активно разбирают спасенных животных, у нас осталось только 20 животных, преимущественно это больные или старые, остальные мы раздали", — отметила Титаренко.

Домашних животных спасти не успели

Волонтеры отметили, что ситуация с пострадавшими животными чрезвычайно сложная. До многих из них, включая домашних и диких животных, таких как коровы, козы, куры и птицы, не успели добраться. Они погибли из-за высокой воды.

Алексей Билецкий, один из волонтеров, также поделился информацией о трагической судьбе коней на оккупированных территориях. По его словам, непроверенная информация свидетельствует о том, что конный клуб "Буцефал" был затоплен во время наводнения, и все находившиеся там лошади, к сожалению, погибли.

Отметим, подрыв оккупантами дамбы Каховской ГЭС повлек за собой серьезные экологические последствия не только для Херсонской области. На побережье Одессы прибило труп самца крапчатого оленя.

Кроме того, в сети появилось видео, где пес проплыл на доске более 100 километров. Течением его из Херсона принесло в Одессу. Четвероногий едва выжил, однако небезразлично спасли животное.