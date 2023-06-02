Священнику, що застрелив хаскі на Одещині, винесли вирок

Собака породи хаскі. Фото: pixabay

Два роки суд розглядав справу, щодо смерті собаки на Одещині. Суд визнав стрілка винним, втім покарання на думку зоозахисників занадто м’яке.

Про подробиці справи Новини.LIVE поспілкувались із юристом та головою громадської зоозахисної організації "А-хімса" Олександром Тітарчуком.

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Свою вину чоловік протягом двох років засідань так і не визнав й запевняв всіх що захищав дітей. Втім згідно із показаннями власниці території, де було вбито собаку, жінка заявила що побачила мертву тварину як прокинулась.

"Зі слів однієї з фігуранток справи, вона навіть не кликала його, а він сам її вбив. Він побачив тварину на чужій території, подумав що вона може бути загрозою для дітей. Причому згідно з показаннями він спочатку закидував собаку камінням та палками, а потім вже взяв рушницю почав стріляти у повітря й згодом у саму собаку", — розповів Олександр Тітарчук.

Крім того, згідно із висновками судово-ветеринарної експертизи собаці вже після смерті були нанесені рани на язик. Хто та навіщо це зробив невідомо.

Що вирішив суд

Підозрюваного Леоніда Германа суд визнав його винним у скоєнні злочину за частиною 1 ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами) та обрав покарання у вигляді штрафу 17 тисяч гривень. Тобто обрали найм’якішу санкцію на момент скоєння злочину (лютий 2021 року), яка діяла в той час.

"Нас дійсно обурює те, що це лише штраф, й те що справу довго розглядали — цілих два роки. Такий жахливий злочин й таке м'яке на нашу думку покарання", — додав юрист.

Втім важливо зазначити, що наразі штрафом обійтись не вийде. Такі самі дії вчинені вже зараз караються обмеженням волі на строк від одного до трьох років або позбавленням волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини.

Нагадаємо, в Одесі поліцейські розпочали розслідування справи щодо наїзду на безпритульну собаку. За даними правоохоронців, водій автомобіля Kia на смерть збив тварину у дворі житлового комплексу на вулиці Артилерійській і втік з місця події.