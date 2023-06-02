Священнику, который застрелил хаски на Одесчине, вынесли приговор

Собака породы хаски. Фото: pixabay

Два года суд рассматривал дело о смерти собаки в Одесской области. Суд признал стрелка виновным, впрочем, наказание по мнению зоозащитников слишком мягкое.

О подробностях дела Новини.LIVE пообщались с юристом и главой общественной зоозащитной организации "А-химса" Александром Титарчуком.

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Свою вину мужчина в течение двух лет заседаний так и не признал и уверял всех, что защищал детей. Впрочем, согласно показаниям владелицы территории, где была убита собака, женщина заявила, что увидела мертвое животное как проснулась.

"По словам одной из фигуранток дела, она даже не звала его, а он сам его убил. Он увидел животное на чужой территории, подумал что оно может быть угрозой для детей. Причем согласно показаниям он сначала забрасывал собаку камнями и палками, а затем уже взял ружье начал стрелять в воздух и впоследствии в саму собаку", — рассказал Александр Титарчук.

Кроме того, согласно выводам судебно-ветеринарной экспертизы, собаке уже после смерти были нанесены раны на язык. Кто и зачем это сделал неизвестно.

Что решил суд

Подозреваемый Леонид Герман суд признал его виновным в совершении преступления по части 1 ст. 299 УК (жестокое обращение с животными) и избрал наказание в виде штрафа 17 тысяч гривен. То есть избрали мягенькую санкцию на момент совершения преступления (февраль 2021 года), действовавшей в то время.

"Нас действительно возмущает то, что это только штраф, и то, что дело долго рассматривали — целых два года. Такое ужасное преступление и такое мягкое по нашему мнению наказание", — добавил юрист.

Впрочем, важно отметить, что пока штрафом обойтись не получится. Такие же действия совершены уже сейчас наказываются ограничением свободы на срок от одного до трех лет или лишением свободы на срок от двух до трех лет с конфискацией животного.

Напомним, в Одессе полицейские начали расследование дела о наезде на беспризорную собаку. По данным правоохранителей, водитель автомобиля Kia насмерть сбил животное во дворе жилого комплекса на улице Артиллерийской и скрылся с места происшествия.