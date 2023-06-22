В Одесской области разыскали мужчину, который переехал собаку насмерть

Иллюстративный образ собаки. Фото: pixabay

В Рени было раскрыто дело о жестоком обращении с животными и нарушении правил дорожного движения. После того как 33-летний водитель автомобиля "ВАЗ" сбил беспризорную собаку, погибшую на месте происшествия, правоохранители составили протоколы за четыре административных нарушения.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Полиция установила личность виновника, просмотрев записи видеонаблюдения, и сразу же начала его розыск. Мужчина был задержан в минимальный срок. В ходе проверки было обнаружено, что он находился в нетрезвом состоянии. Преступник признал свою вину, заметив, что нечаянно сбил собаку, но после инцидента выпил алкоголь.

Полицейские также установили, что у этого водителя ранее уже были проблемы с вождением в нетрезвом состоянии и был лишен права управления на один год. Также он уже привлекался к ответственности за нарушение ПДД без наличия разрешительных документов.

Полиция направила дело в суд, а водителю грозит наказание, включая штраф в размере 40 800 гривен, лишение права управления на пять-семь лет и возможность конфискации транспортного средства.

Убийство животных в Одесской области

Два года суд рассматривал дело о смерти собаки в Одесской области. Суд признал стрелка виновным, впрочем, наказание по мнению зоозащитников слишком мягкое. О подробностях дела Новини.LIVE пообщались с юристом и главой общественной зоозащитной организации "А-химса" Александром Титарчуком.

Также в Одессе полицейские начали расследование дела о наезде на беспризорную собаку. По данным правоохранителей, водитель автомобиля Kia насмерть сбил животное во дворе жилого комплекса на улице Артиллерийской и скрылся с места происшествия.