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Зарубил собаку и 5 щенков: в Одесской области осудили живодера

26 июня 2023 17:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Зарубила собаку и 5 щенков: в Одесской области осудили животновода
Топор в бревне. Фото: pixabay
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Тарутинский районный суд Одесской области вынес приговор и признал виновным жителя села Малоярославец Первый Болградского района, который зарубил топором собаку и убил ее щенков. Злоумышленнику назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

Об этом сообщает Тарутинский районный суд.

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Обстоятельства преступления

Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, находился на территории домовладения с. Малоярославец Первый Болградского района Одесской области, где на него начала лаять собака. Чтобы заставить ее умолкнуть, мужчина связал собаке передние лапы, после чего топором отрезал голову и растерзал животное. Впрочем, этого для него оказалось мало. Он с помощью ножовки перерезал горло еще и пяти щенкам.

Задержание живодера

В настоящее время обвиняемый взят под стражу в зале суда и будет содержаться под стражей до вступления приговора в законную силу. Приговор суда может быть обжалован в Одесский апелляционный суд в течение тридцати дней со дня его оглашения.

Напомним, в Рени было раскрыто дело о жестоком обращении с животными и нарушении правил дорожного движения. После того как 33-летний водитель автомобиля "ВАЗ" сбил беспризорную собаку, погибшую на месте происшествия, правоохранители составили протоколы за четыре административных нарушения.

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