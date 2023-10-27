Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеситу за побиття безпритульної собаки загрожує ув'язнення arrow

Одеситу за побиття безпритульної собаки загрожує ув'язнення

27 жовтня 2023 13:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеситу за побиття безпритульної собаки загрожує ув'язнення
Маленьке цуценя. Фото: Znaj.ua
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі правоохоронці повідомили про підозру чоловіку у жорстокому поводженні з твариною. Місцевий мешканець напідпитку вдарив безпритульне цуценя.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Читайте також:

Деталі інциденту

На вулиці Розумовській сп'янілий чоловік вдарив собаку, яка відлетіла на кілька метрів та отримала травми. Після чого зловмисник пішов з місця події.

Свідками події стали місцеві дівчина та юнак. Вони не тільки повідомили про подію до поліції, а й віднесли вуханя до ветеринарів, які прооперували чотиримісячне цуценя. 

Яке покарання загрожує

Чоловікові повідомили про підозру за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України. Йому загрожує ув'язнення до трьох років. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одеській області поліцейські розпочали кримінальне провадження щодо жорсткого поводження з собакою. Чоловік до смерті тварини бив її головою об дерево.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:40Ціни на брухт у жовтні: скільки коштує 1 кг чорних металів в Україні

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі