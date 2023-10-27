Одеситу за побиття безпритульної собаки загрожує ув'язнення

Маленьке цуценя. Фото: Znaj.ua

В Одесі правоохоронці повідомили про підозру чоловіку у жорстокому поводженні з твариною. Місцевий мешканець напідпитку вдарив безпритульне цуценя.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі інциденту

На вулиці Розумовській сп'янілий чоловік вдарив собаку, яка відлетіла на кілька метрів та отримала травми. Після чого зловмисник пішов з місця події.

Свідками події стали місцеві дівчина та юнак. Вони не тільки повідомили про подію до поліції, а й віднесли вуханя до ветеринарів, які прооперували чотиримісячне цуценя.

Яке покарання загрожує

Чоловікові повідомили про підозру за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України. Йому загрожує ув'язнення до трьох років. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одеській області поліцейські розпочали кримінальне провадження щодо жорсткого поводження з собакою. Чоловік до смерті тварини бив її головою об дерево.