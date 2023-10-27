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Одесситу за избиение беспризорной собаки грозит заключение

27 октября 2023 13:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесситу за избиение беспризорной собаки грозит заключение
Маленький щенок. Фото: Znaj.ua
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе правоохранители сообщили о подозрении мужчине в жестоком обращении с животным. Местный житель в состоянии опьянения ударил беспризорного щенка.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидента

На улице Разумовской пьяный мужчина ударил собаку, которая отлетела на несколько метров и получила травмы. После чего злоумышленник ушел с места происшествия.

Свидетелями происшествия стали местные девушка и молодой человек. Они не только сообщили о происшествии в полицию, но и отнесли ушастого к ветеринарам, которые  прооперировали четырехмесячного щенка.

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит заключение до трех лет. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области полицейские начали уголовное производство по жесткому обращению с собакой. Мужчина до смерти животного бил его головой о дерево.

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