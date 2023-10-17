Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Знущання над тваринами: на Одещині чоловіка підозрюють у вбивстві собаки arrow

Знущання над тваринами: на Одещині чоловіка підозрюють у вбивстві собаки

17 жовтня 2023 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині чоловіка підозрюють у вбивстві собаки
Собака бігає у полі. Фото: BBC
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області поліцейські розпочали кримінальне провадження щодо жорсткого поводження з собакою. Чоловік до смерті тварини бив її головою об дерево.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області

Читайте також:

За інформацією слідства, йдеться про інцидент у селі Березівського району. Чоловік підійшов до дітей, які гралися з собакою та став дражнити тварину. Після цього взяв пса за задні лапи та почав бити головою об дерево. Від отриманих травм собака помер. Потім злочинець просто покинув тіло тварини та пішов. 

Яке покарання загрожує

Поліція розпочала досудове розслідування за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Наразі триває встановлення деталей, після яких буде обиратися запобіжний захід. Чоловікові може загрожувати до трьох років ув'язнення.

Нагадаємо, поблизу ринку на вулиці Героїв Крут чоловік завдав декілька ударів ножем у шию собаки породи китайська-чубата. Від отриманих травм тварина померла на місці. Одеські правоохоронці викрили підозрюваного в такому жорстокому вбивстві. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

None

Бюджет-2024. Що затвердили депутати до першого читання, і що самі про це думають

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

Актуальне по темі