На Одещині чоловіка підозрюють у вбивстві собаки

Собака бігає у полі. Фото: BBC

В Одеській області поліцейські розпочали кримінальне провадження щодо жорсткого поводження з собакою. Чоловік до смерті тварини бив її головою об дерево.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області

Читайте також:

За інформацією слідства, йдеться про інцидент у селі Березівського району. Чоловік підійшов до дітей, які гралися з собакою та став дражнити тварину. Після цього взяв пса за задні лапи та почав бити головою об дерево. Від отриманих травм собака помер. Потім злочинець просто покинув тіло тварини та пішов.

Яке покарання загрожує

Поліція розпочала досудове розслідування за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Наразі триває встановлення деталей, після яких буде обиратися запобіжний захід. Чоловікові може загрожувати до трьох років ув'язнення.

Нагадаємо, поблизу ринку на вулиці Героїв Крут чоловік завдав декілька ударів ножем у шию собаки породи китайська-чубата. Від отриманих травм тварина померла на місці. Одеські правоохоронці викрили підозрюваного в такому жорстокому вбивстві.