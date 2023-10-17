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Издевательства над животными: на Одесчине мужчину подозревают в убийстве собаки

17 октября 2023 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области мужчину подозревают в убийстве собаки
Собака бегает в поле. Фото: BBC
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области полицейские начали уголовное производство по жесткому обращению с собакой. Человек до смерти животного бил ее головой о дерево.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области

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По информации следствия, речь идет об инциденте в селе Березовского района. Мужчина подошел к детям, которые играли с собакой и стал дразнить животное. После взял собаку за задние лапы и стал бить головой о дерево. От полученных травм собака умерла. Потом преступник просто бросил тело животного и ушел.

Какое наказание грозит

Полиция начала досудебное расследование по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными). В настоящее время идет установка деталей, после которых будет избираться мера пресечения. Мужчине может грозить до трех лет заключения.

Напомним, вблизи рынка на улице Героев Крут мужчина нанес несколько ударов ножом в шею собаки породы китайская-хохлатая. От полученных травм животное скончалось на месте. Одесские правоохранители разоблачили подозреваемого в столь жестоком убийстве.

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