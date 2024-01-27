На Одесчине девочка-подросток издевалась над собакой — полиция расследует инцидент

Девочка издевается над собакой. Фото: скриншот

В Одесской области полиция установила личность девочки, которая жестоко пытала свою собаку и снимала инцидент на видео. Известно, что животное после издевательств выжило, а несовершеннолетний грозит лишение свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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"В кратчайшие сроки полицейские установили ее личность и местонахождение. Выяснили, что над собственным животным в то время 12-летняя девочка поиздевалась два года назад в Подольском районе, где проживает", — говорится в сообщении.

Отметим, что на отрывке видео видно, как девочка совершает ранения животному и нецензурно комментирует ужасные действия. Порезы она наносит острым лезвием. Также можно увидеть, что это был не единственный раз такого обращения с животным, у собаки на носу уже есть еще не заживающие раны. Известно, что собака жива.

Какое наказание

Полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными). Эта статья предусматривает серьезное наказание — от пяти до восьми лет лишения свободы и конфискацию животного. В настоящее время осуществляется работа с девушкой, направленная на ее коррекцию и воспитание. Правоохранители пытаются выяснить мотивы и обстоятельства этого ужасающего поступка.

Другие случаи издевательства над животными

Напомним, одесские правоохранители закрыли дело по издевательству над животными в дельфинарии "Немо". В полиции отметили, что состава правонарушения в танцах с морскими котиками нет.

Также мы сообщали, что в Одесской области полицейские начали уголовное производство по жесткому обращению с собакой. Человек до смерти животного бил ее головой о дерево.