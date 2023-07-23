Неприхований терор мирного міста, — в ОП відреагували на атаку по Одесі

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Фото: Офіс Президента України

В Офісі Президента України відреагували на нічний обстріл Одеси 23 липня. Там назвали це неприхованим терором мирного міста.

Про це написав на своїй сторінці у Telegram керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

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"Російські терористи знову атакують Одесу. Це неприхований терор мирного міста. Ворога необхідно позбавити можливостей бити по цивільним та інфраструктурі", — заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

За його словами, більше систем ПРО, а також ATACMS допоможуть Україні.

Нагадаємо, Росія завдала комбінованого ракетного удару по Одесі та області. У командуванні Повітряних сил ЗСУ зазначали, що було зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" та надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку південних областей.

Ми писали, що наразі на бойовому рейді в Чорному морі перебуває 10 ворожих кораблів, серед яких є й великі десантні. Проте ракетоносії залишилися у бухтах тимчасово окупованого Севастополя.