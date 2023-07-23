Нескрытый террор мирного города — в ОП отреагировали на атаку по Одессе

Последствия вражеской атаки в Одессе 20 июля. Фото: ГСЧС Одесской области

В Офисе Президента Украины отреагировали на ночные обстрелы Одессы 23 июля. Там назвали это нескрываемым террором мирного города.

Об этом написал на своей странице в Telegram руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Читайте также:

Ночной обстрел Одессы

"Российские террористы снова атакуют Одессу. Это нескрываемый террор мирного города. Врага необходимо лишить возможностей избивать по гражданским и инфраструктуре", — заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, больше систем ПРО, а также ATACMS помогут Украине.

Напомним, Россия нанесла комбинированный ракетный удар по Одессе и области. В командовании Воздушных сил ВСУ отмечалось, что были зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" и сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении южных областей.

Мы писали, что на боевом рейде в Черном море находится 10 вражеских кораблей, среди которых есть и большие десантные. Однако ракетоносители остались в бухтах временно оккупированного Севастополя.