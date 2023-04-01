Нерест 2023: все що варто знати одеським рибалкам

Терміни заборон на риболовлю в Одеській області у 2023 році

З метою захисту нерестових риб на водоймах Одеської області, встановлюються терміни заборон на любительський та промисловий вилов риби. Також на даний період забороняється пересування всіх транспортних засобів чи моторних суден у заборонених місцях, у період нересту.

Про це повідомляє Одеський рибпатруль.

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"У період нересту на незаборонених ділянках дозволяється любительське рибальство гачковими знаряддями вилову з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою з берега", — йдеться в повідомленні.

Заборони на річках та озерах

Від 1 квітня до 30 червня діє заборона на р. Південний Буг, річки Кодима, Тилігул, Великий та Малий Куяльник, Барабой та інші малі річки області з придатковими системами, за винятком водних об'єктів, що надані в користування для цілей аквакультури.

З 15 квітня до 15 червня заборона діє на р. Дністер з рукавом Турунчук та заплавних озерах, за винятком спеціалізованого промислу оселедця. З 15 квітня до 31 липня заборона діє в Дністровському лимані з плавнями, за винятком спеціалізованого промислу оселедця.

З 15 квітня до 15 червня заборона діє у придунайських озерах (оз. Ялпуг — Кугурлуй, оз. Кагул, оз. Картал, оз. Катлабух, оз. Саф’ян, оз. Китай та ін.) та оз. Сасик. Заборона також діє на Стенцівсько — Жебріянських плавнях та Хаджибейському лимані від 15 квітня до 15 червня.

Заборона на лов бичка

З 1 травня до 15 червня діє заборона на промисловий лов бичка на Тилігульському та Шаболатському лиманах. У той же період діє заборона на лов у Тилігульському, Григорівському (Малому Аджалицькому), Дофінівському (Великому Аджалицькому), Шаболатському (Будацькому), Сухому Тузловських лиманах.

Нагадаємо, у зоні Дністровського лиману, біля села Південне, співробітники водної поліції виявили чоловіка, який здійснював незаконний лов риби. За попередніми підрахунками фахівців, правопорушник загалом спричинив державі шкоду на суму близько 700 тисяч гривень.