Рибалка майже на мільйон: правоохоронці Одещини викрили браконьєра

На рибака чекає чималий штраф

У зоні Дністровського лиману, біля села Південне, співробітники водної поліції виявили чоловіка, який здійснював незаконний лов риби. За попередніми підрахунками фахівців, правопорушник загалом спричинив державі шкоду на суму близько 700 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Ловив рибу на території заповідника

Правопорушник здійснював вилов риби необміркованими сітками, деякі з яких були закинуті на заповідну зону.

Правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила у рибака човен, 404 метри ліскової сітки та сазанів вагою 69 кілограмів. 169 метрів незаконного знаряддя лову з майже 42 кілограмами риби знаходилися на території заповідника, решта — за межами забороненої зони.

Яке покарання чекає на браконьєра

Правоохоронці внесли відомості до ЄРДР за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України, тобто про незаконне зайняття рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду. В рамках провадження поліцейські призначили експертизи, за результатами яких буде ухвалено рішення щодо повідомлення фігуранту про підозру. Санкція статті передбачає покарання штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17000 до 51000 гривень) або обмеженням волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, в Одеській області тимчасово заборонений вилов водних біоресурсів на окремих ділянках внутрішніх водойм. Заборона виходу маломірних суден та інших плавзасобів флоту рибної промисловості триватиме до скасування чи припинення воєнного стану або видачі окремого розпорядження.