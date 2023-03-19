На Одещині браконьєри завдали збитків майже на півмільйона гривень

Двох зловмисників виявили на території Національного природного парку "Тузлівські лимани"

Браконьєри здійснювали незаконний вилов живих біоресурсів на території природного парку. За попередніми підрахунками фахівців-екологів, правопорушники спричинили державі збитки на суму близько 500 тисяч гривень.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Під час спільного рейду поблизу села Катранка співробітники сектору водної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції та загону морської охорони виявили двох жителів сіл Лиманської громади, які здійснювали незаконний вилов риби сітками. 31-річний чоловік рибалив з човна, а 36-річний — убрід.

Правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила у правопорушників човен, 350 метрів ліскової сітки та 36 кілограмів риби: карасів, сазанів, глосів, окунів, плотви. Незаконний улов передали на зберігання підприємству "Клест ЛТД", а сітки та плавзасіб — до територіального відділення поліції.

"Поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України, тобто про незаконне зайняття рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду. Наразі дізнавачами територіального підрозділу поліції вирішується питання про призначення в рамках кримінальних проваджень експертизи, за результатами яких буде прийнято рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру та притягнення їх до відповідальності. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень або обмеження волі на строк до трьох років. Досудове розслідування триває", — прокоментував начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський.

Нагадаємо, на Одещині продовжують "ловити" любителів незаконної риболовлі. Патрулюючи берегову територію річки Дністер, поліцейські обшукали рибалку на човні. Під час перевірки у чоловіка виявили заборонене знаряддя лову біоресурсів та рибу, яку він вже встиг виловити. Сума збитків становить понад 170 тисяч гривень.

Фото: Екополітика