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На Одещині браконьєри завдали збитків майже на пів мільйона гривень

19 березня 2023 12:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
На Одещині браконьєри завдали збитків майже на півмільйона гривень
Двох зловмисників виявили на території Національного природного парку "Тузлівські лимани"
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Браконьєри здійснювали незаконний вилов живих біоресурсів на території природного парку.  За попередніми підрахунками фахівців-екологів, правопорушники спричинили державі збитки на суму близько 500 тисяч гривень.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Під час спільного рейду поблизу села Катранка співробітники сектору водної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції та загону морської охорони виявили двох жителів сіл Лиманської громади, які здійснювали незаконний вилов риби сітками. 31-річний чоловік рибалив з човна, а 36-річний — убрід.

Правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила у правопорушників човен, 350 метрів ліскової сітки та 36 кілограмів риби: карасів, сазанів, глосів, окунів, плотви. Незаконний улов передали на зберігання підприємству "Клест ЛТД", а сітки та плавзасіб — до територіального відділення поліції.

"Поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України, тобто про незаконне зайняття рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду. Наразі дізнавачами територіального підрозділу поліції вирішується питання про призначення в рамках кримінальних проваджень експертизи, за результатами яких буде прийнято рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру та притягнення їх до відповідальності. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень або обмеження волі на строк до трьох років. Досудове розслідування триває", — прокоментував начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський.

Нагадаємо, на Одещині продовжують "ловити" любителів незаконної риболовлі. Патрулюючи берегову територію річки Дністер, поліцейські обшукали рибалку на човні. Під час перевірки у чоловіка виявили заборонене знаряддя лову біоресурсів та рибу, яку він вже встиг виловити. Сума збитків становить понад 170 тисяч гривень.

Фото: Екополітика

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