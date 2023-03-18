На Одещині тимчасово заборонено вилов риби на деяких водоймах
В Одеській області тимчасово заборонений вилов водних біоресурсів на окремих ділянках внутрішніх водойм. Заборона виходу маломірних суден та інших плавзасобів флоту рибної промисловості триватиме до скасування чи припинення воєнного стану або видачі окремого розпорядження.
Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.
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Де заборонено вихід плавзасобів
- Малий Аджалицький лиман
- південна частина Дністровського лиману (Білгород-Дністровський — Шабо — Затока — Караліно-Бугаз — Роксолани — Овідіополь)
- річка Дністер (300 метрів вниз та вверх по течії від автомобільного мостового переходу Маяки),
- Будацький лиман,
- озеро Сасик (крім ділянки від лінії точок географічних координат 45.619447, 29.608915 — 45.680043, 29.703864 до лінії точок географічних координат 45.828183, 29.632586 — 45.828370, 29.661797),
- озера Шагани, Алебей та Бурнас,
- річка Дунай (крім ділянок: 72 миля — 62 км р. Дунай; 47-36 км р. Дунай; 34 км р. Дунай — 12 км Соломонового рукава; 12-2 км Соломонового рукава; 21-17 км р. Дунай, 17-11 км гирла Старостамбульське (до лінії точок координат: 450 20.6’N, 0290 38.9’Е — 450 20.5’N, 0290 38.7’Е), 17-10 км гирла Очаківське (до лінії точок координат: 450 26.1’N, 0290 40.1’Е — 450 25.9 N, 0290 40.2’Е)).
Дозволені випадки вилову
Суб’єктам господарювання, які мають дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у господарських водних об’єктах та їх частинах, дозволено вихід у внутрішні водойми Одеської області (крім зазначених ділянок) лише у світлий час доби та з урахуванням безпекової ситуації.
Нагадаємо, Держрибагентство провело круглий стіл щодо запровадження рибальського квитка. На зустрічі було обговорено розробку алгоритму отримання квитка та можливість вилову риби любителями понад безплатну добову норму.