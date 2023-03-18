В Одесской области временно запрещен вылов рыбы в некоторых водоемах
В Одесской области временно запрещен отлов водных биоресурсов на отдельных участках внутренних водоемов. Запрет выхода маломерных судов и других плавсредств флота рыбной промышленности будет продолжаться до отмены или прекращения военного положения или выдачи отдельного распоряжения.
Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.
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Где запрещен выход плавсредств
- Малый Аджалицкий лиман
- южная часть Днестровского лимана (Белгород-Днестровский — Шабо — Залив — Каралино-Бугаз — Роксоланы — Овидиополь)
- река Днестр (300 метров вниз и вверх по течению от автомобильного мостового перехода Маяки),
- Будацкий лиман,
- озеро Сасык (кроме участка от линии точек географических координат 45.619447, 29.608915 — 45.680043, 29.703864 к линии точек географических координат 45.828183, 29.632586 — 46,729)
- озера Шаганы, Алебей и Бурнас,
- река Дунай (кроме участков: 72 миля — 62 км р. Дунай; 47-36 км г. Дунай; 34 км р. Дунай — 12 км Соломонового рукава; 12-2 км Соломонового рукава; 21-17 км г. Дунай, 17 — 11 км устья Старостамбульское (к линии точек координат: 450 20.6'N, 0290 38.9'Е — 450 20.5'N, 0290 38.7'Е), 17-10 км устья Очаковское (к линии точек координат: 490 2 40.1'Е — 450 25.9 N, 0290 40.2'Е)).
Разрешенные случаи отлова
Субъектам хозяйствования, имеющим разрешение на специальное использование водных биоресурсов в хозяйственных водных объектах и их частях, разрешен выход во внутренние водоемы Одесской области (кроме указанных участков) только в светлое время суток и с учетом ситуации безопасности.
Напомним, Госрыбагентство провело круглый стол по введению рыболовного билета. На встрече была обсуждена разработка алгоритма получения билета и возможность вылова рыбы любителями сверх бесплатной суточной нормы.