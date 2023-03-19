В Одесской области браконьеры нанесли ущерб почти на полмиллиона гривен

Двух злоумышленников обнаружили на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы"

Браконьеры совершали незаконный отлов живых биоресурсов на территории природного парка. По предварительным подсчетам специалистов-экологов, правонарушители нанесли государству ущерб на сумму около 500 тысяч гривен.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Во время совместного рейда вблизи села Катранка сотрудники сектора водной полиции Белгород-Днестровского районного отдела полиции и отряда морской охраны обнаружили двух жителей сел Лиманской громады, производивших незаконный лов рыбы сетками. 31-летний мужчина рыбачил с лодки, а 36-летний — вброд.

Правоохранители вызвали следственно-оперативную группу, изъявшую у правонарушителей лодку, 350 метров лесной сетки и 36 килограммов рыбы: карасей, сазанов, глосов, окуней, плотвы. Незаконный улов передали на хранение предприятию "Клест ЛТД", а сетки и плавсредство — в территориальное отделение полиции.

"Полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по части 1 статьи 249 Уголовного кодекса Украины, то есть о незаконном занятии рыбным добывающим промыслом, что причинило существенный вред. В настоящее время дознавателями территориального подразделения полиции решается вопрос о назначении в рамках уголовных производств принято решение по сообщению фигурантам о подозрении и привлечении их к ответственности. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 17 до 51 тысячи гривен или ограничение свободы на срок до трех лет", — рассказал начальник Белгород-Днестровського районного отделения полиции Павел Бобчинский.

Напомним, в Одесской области продолжают "ловить" любителей незаконной рыбалки. Патрулируя береговую территорию реки Днестр, полицейские обыскали рыбалку на лодке. Во время проверки у мужчины обнаружили запрещенное орудие лова биоресурсов и рыбу, которую он уже успел выловить. Сумма ущерба составляет более 170 тысяч гривен.

Фото: Экополитика