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В Одесской области браконьеры нанесли ущерб почти на полмиллиона гривен

19 марта 2023 12:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
В Одесской области браконьеры нанесли ущерб почти на полмиллиона гривен
Двух злоумышленников обнаружили на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы"
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Браконьеры совершали незаконный отлов живых биоресурсов на территории природного парка. По предварительным подсчетам специалистов-экологов, правонарушители нанесли государству ущерб на сумму около 500 тысяч гривен.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Во время совместного рейда вблизи села Катранка сотрудники сектора водной полиции Белгород-Днестровского районного отдела полиции и отряда морской охраны обнаружили двух жителей сел Лиманской громады, производивших незаконный лов рыбы сетками. 31-летний мужчина рыбачил с лодки, а 36-летний — вброд.

Правоохранители вызвали следственно-оперативную группу, изъявшую у правонарушителей лодку, 350 метров лесной сетки и 36 килограммов рыбы: карасей, сазанов, глосов, окуней, плотвы. Незаконный улов передали на хранение предприятию "Клест ЛТД", а сетки и плавсредство — в территориальное отделение полиции.

"Полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по части 1 статьи 249 Уголовного кодекса Украины, то есть о незаконном занятии рыбным добывающим промыслом, что причинило существенный вред. В настоящее время дознавателями территориального подразделения полиции решается вопрос о назначении в рамках уголовных производств принято решение по сообщению фигурантам о подозрении и привлечении их к ответственности. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 17 до 51 тысячи гривен или ограничение свободы на срок до трех лет", — рассказал начальник Белгород-Днестровського районного отделения полиции Павел  Бобчинский.

Напомним, в Одесской области продолжают "ловить" любителей незаконной рыбалки. Патрулируя береговую территорию реки Днестр, полицейские обыскали рыбалку на лодке. Во время проверки у мужчины обнаружили запрещенное орудие лова биоресурсов и рыбу, которую он уже успел выловить. Сумма ущерба составляет более 170 тысяч гривен.

Фото: Экополитика

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