Рыбалка почти на миллион: правоохранители Одесчины разоблачили браконьера

Рыбака ждет немалый штраф

В зоне Днестровского лимана, возле села Южное, сотрудники водной полиции обнаружили мужчину, который совершал незаконную ловлю рыбы. По предварительным подсчетам специалистов, правонарушитель в целом нанес государству ущерб на сумму около 700 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Ловил рыбу на территории заповедника

Правонарушитель совершал отлов рыбы необдуманными сетками, некоторые из которых были заброшены на заповедную зону.

Правоохранители вызвали следственно-оперативную группу, которая изъяла у рыбака лодку, 404 метра лесной сетки и сазанов весом 69 килограммов. 169 метров незаконного орудия ловли с почти 42 килограммами рыбы находились на территории заповедника, остальные — за пределами запретной зоны.

Какое наказание ждет браконьера

Правоохранители внесли сведения в ЕРДР по части 1 статьи 249 Уголовного кодекса Украины, то есть о незаконном занятии рыбным добывающим промыслом, что причинило существенный вред. В рамках производства полицейские назначили экспертизы, по результатам которых будет принято решение по сообщению фигуранту о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание штрафом от одной тысячи до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 17000 до 51000 гривен) или ограничением свободы на срок до трех лет.

Напомним, в Одесской области временно запрещен отлов водных биоресурсов на отдельных участках внутренних водоемов. Запрещение выхода маломерных судов и других плавсредств флота рыбной промышленности будет продолжаться до отмены или прекращения военного положения или выдачи отдельного распоряжения.