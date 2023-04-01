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Нерест 2023: все что стоит знать одесским рыбакам

1 апреля 2023 15:30
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Анна Мурадова
Редактор
Сроки запретов на рыбалку в Одесской области в 2023 году
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В целях защиты нерестовых рыб на водоемах Одесской области, устанавливаются сроки запретов на любительский и промысловый лов рыбы. Также в период нереста запрещается передвижение всех транспортных средств или моторных судов в запрещенных местах.

Об этом сообщает Одесский рыбпатруль.

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"В период нереста на незапрещенных участках разрешается любительское рыболовство крючковыми орудиями отлова с количеством крючков не более двух на рыбалку или спиннингом с одной искусственной приманкой с берега", говорится в сообщении.

Запреты на реках и озерах

С 1 апреля по 30 июня действует запрет на Южный Буг, реки Кодыма, Тилигул, Большой и Малый Куяльник, Барабой и другие малые реки области с придаточными системами, за исключением водных объектов, предоставленных в пользование для целей аквакультуры.

С 15 апреля по 15 июня запрет действует на г. Днестр с рукавом Турунчук и пойменных озерах, за исключением специализированного промысла сельди. С 15 апреля по 31 июля запрет действует в Днестровском лимане с плавнями, за исключением специализированного промысла сельди.

С 15 апреля по 15 июня запрет действует в придунайских озерах (оз. Ялпуг — Кугурлуй, оз. Кагул, оз. Картал, оз. Катлабух, оз. Сафьян, оз. Китай и др.) и оз. Сасык. Запрет также действует на Стенцовско — Жебрианских плавнях и Хаджибейском лимане с 15 апреля по 15 июня.

Запрет на ловлю бычка

С 1 мая по 15 июня действует запрет на промысловую ловлю бычка на Тилигульском и Шаболатском лиманах. В тот же период действует запрет на ловлю в Тилигульском, Григоровском (Малом Аджалицком), Дофиновском (Большом Аджалицком), Шаболатском (Будатьком), Сухом Тузловских лиманах.

Напомним, в зоне Днестровского лимана, возле села Южное, сотрудники водной полиции обнаружили мужчину, который совершал незаконную ловлю рыбы. По предварительным подсчетам специалистов, правонарушитель в целом нанес государству ущерб на сумму около 700 тысяч гривен.

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