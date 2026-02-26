Ціни на квартири в Одесі: прогноз вартості після війни

Житловий будинок в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Ринок нерухомості Одеси готується до серйозних змін одразу після завершення бойових дій. Попри війну, ціни на новобудови продовжують рости, а попит на житло лише накопичується. Експерти прогнозують, що поєднання дефіциту робочих рук та унікального розташування міста спровокує стрімке подорожчання квартир.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на РБК-Україна.

Реклама

Читайте також:

Нестача житла

Головна проблема майбутнього ринку — не відсутність покупців, а нестача самих будинків. Зараз будівельна галузь працює лише на половину своїх потужностей. Багато майстрів пішли на фронт, через що компаніям бракує понад 30% робочих рук. Після війни за будівельників змагатимуться не лише житлові комплекси, а й великі державні проєкти з відновлення доріг та мостів. Через дорогі матеріали та високі зарплати фахівцям забудовники просто не зможуть будувати швидко та дешево.

Морські ворота

Одеса залишається ключовим вузлом для всієї країни завдяки своїм портам. Коли море стане безпечним, у місто хлинуть інвестиції. Відновлення торгівлі запустить роботу банків, логістичних центрів та сервісних компаній. Це створить тисячі нових робочих місць, а отже — ще більше людей захочуть купити або орендувати тут житло.

Іноземний досвід та прогнози

Історія інших країн, що пережили конфлікти (наприклад, Хорватії чи Ізраїлю), показує: прибережні міста після настання миру дорожчають найшвидше. Одеса з її пляжами та обмеженою кількістю вільних ділянок біля моря — ідеальне місце для таких сценаріїв.

Ціни на житло

У перші пів року миру ціни можуть підскочити на 20-40%. Протягом двох років загальне подорожчання може сягнути 80%. Елітне житло з видом на море за три роки зросте в ціні вдвічі. Навіть за найбільш обережними прогнозами, вартість квадратного метра підніметься мінімум на третину. Тож Одеса ризикує стати одним із найдорожчих, але й найприбутковіших міст для інвестицій у майбутньому.

Нагадаємо, Новини.LIVE розібралися, де в Одесі шукати найдешевші квадратні метри та як скористатися кредитними програмами для здійснення мрії. Навіть із невеликим бюджетом у місті можна знайти варіанти. Ринок пропонує як атмосферні дворики в історичному центрі, так і сучасні малогабаритні квартири в нових районах, що стають ідеальним першим кроком у доросле життя.

Також ми писали про те, що за загальним правилом дитина зберігає право на спадкування після батьків, позбавлених батьківських прав, якщо їхні права не були поновлені на момент відкриття спадщини. Якщо батько чи мати помирають — нерухомість формально переходить до нащадків.