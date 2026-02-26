Видео
Стоимость недвижимости в Одессе — когда прогнозируют рост

Стоимость недвижимости в Одессе — когда прогнозируют рост

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 17:54
Цены на квартиры в Одессе: прогноз стоимости после войны
Жилой дом в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе рынок недвижимости готовится к серьезным изменениям сразу после завершения войны. Несмотря на боевые действия, цены на новостройки продолжают расти, а спрос на жилье только накапливается. Эксперты прогнозируют, что сочетание дефицита рабочих рук и уникального расположения города спровоцирует стремительное подорожание квартир.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Украина.

Нехватка жилья

Главная проблема будущего рынка — не отсутствие покупателей, а нехватка самих домов. Сейчас строительная отрасль работает лишь на половину своих мощностей. Многие мастера ушли на фронт, из-за чего компаниям не хватает более 30% рабочих рук. После войны за строителей будут соревноваться не только жилые комплексы, но и крупные государственные проекты по восстановлению дорог и мостов. Из-за дорогих материалов и высоких зарплат специалистам застройщики просто не смогут строить быстро и дешево.

Морские ворота

Одесса остается ключевым узлом для всей страны благодаря своим портам. Когда море станет безопасным, в город хлынут инвестиции. Восстановление торговли запустит работу банков, логистических центров и сервисных компаний. Это создаст тысячи новых рабочих мест, а значит — еще больше людей захотят купить или арендовать здесь жилье.

Иностранный опыт и прогнозы

История других стран, переживших конфликты (например, Хорватии или Израиля), показывает: прибрежные города после наступления мира дорожают быстрее всего. Одесса с ее пляжами и ограниченным количеством свободных участков у моря — идеальное место для таких сценариев.

Цены на жилье

В первые полгода мира цены могут подскочить на 20-40%. В течение двух лет общее подорожание может достичь 80%. Элитное жилье с видом на море за три года вырастет в цене вдвое. Даже по самым осторожным прогнозам, стоимость квадратного метра поднимется минимум на треть. Поэтому Одесса рискует стать одним из самых дорогих, но и самых прибыльных городов для инвестиций в будущем.

Напомним, Новости.LIVE разобрались, где в Одессе искать самые дешевые квадратные метры и как воспользоваться кредитными программами для осуществления мечты. Даже с небольшим бюджетом в городе можно найти варианты. Рынок предлагает как атмосферные дворики в историческом центре, так и современные малогабаритные квартиры в новых районах, которые становятся идеальным первым шагом во взрослую жизнь.

Одесса недвижимость цены на квартиры Одесская область Новости Одессы
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
