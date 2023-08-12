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"Нескорений південь": в Одесі ввели в обіг марку на честь прикордонників

12 серпня 2023 16:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі вели в обіг марку на честь прикордонників
Церемонія гасіння марки. Фото: ДПСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі відбулося спецпогашення поштової марки "Нескорений Південь". Її присвятили охоронцям південних рубежів.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

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За словами працівників ДПСУ, на поштових марках відтворено образи вартових, які уособлюють мужність і незламність українського війська в боротьбі за незалежність України.

"Марки присвячені нашим прикордонникам, адже саме вони з перших днів війни — і не тільки з 24 лютого, а й з 2014 року, першими вступили в бій з ворогом на державному кордоні. Прикордонники — справжні герої, які успішно виконали та виконують сотні й сотні бойових завдань. Коли я повертаюся в Україну, а я "виїзний", часто їжджу за кордон проводити свої виставки, то першими мене зустрічають наші прикордонники з посмішкою на обличчі. Я дуже гордий за нашу країну. Цей поштовий випуск — присвята та прояв вдячності нашим захисникам, адже вони — нащадки козаків — гідно проходять усі випробування, які випали на долю нашої країни", — сказав одеський художник Борис Бухман.

На зображенні може бути: 1 особа та текст
Нова поштова марка. Фото: ДПСУ
На зображенні може бути: книга та текст
Церемонія гасіння. Фото: ДПСУ

Ідея ілюстрацій

На новій марці зображено прикордонників, що боронять південний рубіж України. Вони символізують відважність, стійкість, безстрашність кожного Героя-прикордонника, які 24/7 стоять на варті нашої держави, їхню силу та міць.

У продажі вони з'являться разом із поштовим набором: конвертом та картками. Отримані з продажу кошти спрямують на потреби захисників України.

На зображенні може бути: Бранденбурзькі ворота та текст
Прапори з передової. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, напередодні Дня повітряних Сил України в Одесі погасили особливу поштову марку. Вона присвячена героям, які закривають українське небо. 

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