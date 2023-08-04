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"Винищувач зла": в Одесі погасили нову поштову марку

4 серпня 2023 19:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Винищувач зла": в Одесі погасили нову поштову марку
Погашення нової марки. Фото: Одеська ОВА
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Напередодні Дня Повітряних Сил України в Одесі погасили особливу поштову марку. Вона присвячена героям, які закривають українське небо. 

Про це повідомляє начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Що зображено на поштовій марці

Марка прикрашена зображенням українського військового, що натирає кремль на терці з отворами у формі винищувачів. Марка також висловлює надію на те, що вже зовсім скоро наші захисники отримають сучасні бойові літаки, які допоможуть ефективно нищити ворога.

Поштова марка "Винищувач зла". Фото: Одеська ОВА
Поштова марка "Винищувач зла". Фото: Одеська ОВА

"Сподіваюся, що зображення пророче і вже зовсім скоро наші захисники отримають сучасні бойові літаки, аби ефективно нищити ворога. Нехай цим великим подіям передує маленька поштова марка", — зазначив Олег Кіпер. 

Олег Кіпер підписує нову поштову марку. Фото: Одеська ОВА
Олег Кіпер підписує нову поштову марку. Фото: Одеська ОВА

Зазначимо, придбати марку можна вже від сьогодні. Важливим є те, що кожні 16 гривень з продажів спрямують на дрони для ЗСУ. Скільки коштує марка та що можна придбати разом з нею — читайте в матеріалі.

Нагадаємо, відзначаючи третю річницю утворення Одеського району, відбулась урочиста церемонія спеціального погашення марки. На ній зображено Герб самого району.

Також ми писали, що  в Одеській обласній військовій адміністрації відбулося урочисте гасіння унікальної серії марок "Гвардії наступу" МВС України. На заході були присутні керівники спецслужб.

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