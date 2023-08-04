"Винищувач зла": в Одесі погасили нову поштову марку
Напередодні Дня Повітряних Сил України в Одесі погасили особливу поштову марку. Вона присвячена героям, які закривають українське небо.
Про це повідомляє начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Що зображено на поштовій марці
Марка прикрашена зображенням українського військового, що натирає кремль на терці з отворами у формі винищувачів. Марка також висловлює надію на те, що вже зовсім скоро наші захисники отримають сучасні бойові літаки, які допоможуть ефективно нищити ворога.
"Сподіваюся, що зображення пророче і вже зовсім скоро наші захисники отримають сучасні бойові літаки, аби ефективно нищити ворога. Нехай цим великим подіям передує маленька поштова марка", — зазначив Олег Кіпер.
Зазначимо, придбати марку можна вже від сьогодні. Важливим є те, що кожні 16 гривень з продажів спрямують на дрони для ЗСУ. Скільки коштує марка та що можна придбати разом з нею — читайте в матеріалі.
Нагадаємо, відзначаючи третю річницю утворення Одеського району, відбулась урочиста церемонія спеціального погашення марки. На ній зображено Герб самого району.
Також ми писали, що в Одеській обласній військовій адміністрації відбулося урочисте гасіння унікальної серії марок "Гвардії наступу" МВС України. На заході були присутні керівники спецслужб.