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"Истребитель зла": в Одессе погасили новую почтовую марку

4 августа 2023 19:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Истребитель зла": в Одессе погасили новую почтовую марку
Погашение новой марки. Фото: Одесская ОВА
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В канун Дня Воздушных Сил Украины в Одессе погасили особую почтовую марку. Она посвящена героям, закрывающим украинское небо.

Об этом сообщает начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

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Что изображено на почтовой марке

Марка украшена изображением украинского военного, натирающего кремль на терке с отверстиями в форме истребителей. Марка также выражает надежду, что уже совсем скоро наши защитники получат современные боевые самолеты, которые помогут эффективно уничтожать врага.

Почтовая марка "Истребитель зла". Фото: Одесская ОВА
Почтовая марка "Истребитель зла". Фото: Одесская ОВА

"Надеюсь, что изображение пророческое и уже совсем скоро наши защитники получат современные боевые самолеты, чтобы эффективно уничтожать врага. Пусть этим большим событиям предшествует маленькая почтовая марка", — отметил Олег Кипер.

Олег Кипер подписывает новую почтовую марку. Фото: Одесская ОВА
Олег Кипер подписывает новую почтовую марку. Фото: Одесская ОВА

Отметим, приобрести марку можно уже с сегодняшнего дня. Важно то, что каждые 16 гривен с продаж направят на дроны для ВСУ. Сколько стоит марка и что можно приобрести вместе с ней читайте в материале.

Напомним, отмечая третью годовщину образования Одесского района, состоялась торжественная церемония специального погашения марки. На ней изображен Герб самого района.

Также мы писали, что в Одесской областной военной администрации состоялось торжественное тушение уникальной серии марок "Гвардии наступления" МВД Украины. На мероприятии присутствовали руководители спецслужб.

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