"Истребитель зла": в Одессе погасили новую почтовую марку
В канун Дня Воздушных Сил Украины в Одессе погасили особую почтовую марку. Она посвящена героям, закрывающим украинское небо.
Об этом сообщает начальник Одесской ОГА Олег Кипер.
Что изображено на почтовой марке
Марка украшена изображением украинского военного, натирающего кремль на терке с отверстиями в форме истребителей. Марка также выражает надежду, что уже совсем скоро наши защитники получат современные боевые самолеты, которые помогут эффективно уничтожать врага.
"Надеюсь, что изображение пророческое и уже совсем скоро наши защитники получат современные боевые самолеты, чтобы эффективно уничтожать врага. Пусть этим большим событиям предшествует маленькая почтовая марка", — отметил Олег Кипер.
Отметим, приобрести марку можно уже с сегодняшнего дня. Важно то, что каждые 16 гривен с продаж направят на дроны для ВСУ. Сколько стоит марка и что можно приобрести вместе с ней читайте в материале.
Напомним, отмечая третью годовщину образования Одесского района, состоялась торжественная церемония специального погашения марки. На ней изображен Герб самого района.
Также мы писали, что в Одесской областной военной администрации состоялось торжественное тушение уникальной серии марок "Гвардии наступления" МВД Украины. На мероприятии присутствовали руководители спецслужб.