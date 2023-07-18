В Одесі погасили нову поштову марку: що на ній зображено

Погашення марки. Фото: Одеська РВА

Відзначаючи третю річницю утворення Одеського району, відбулась урочиста церемонія спеціального погашення марки. На ній зображено Герб самого району.

Про це повідомляє Одеська районна військова адміністрація.

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"На власних марках 22 громад, які входять до складу району, теж зображені герби громад, міст, сіл та селищ. Також, в добірку до комплекту марок випущено конверт і листівку з надписом "Одеському району Одеської області 3 роки", де на блакитному фоні, який заправлений символічними сонячними променями, розміщені малюнки-логотипи, які презентують основні галузі Одеського району", — розповів Начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук.

Марка "Одеському району Одеської області 3 роки". Фото: Одеська РВА

Директор Одеської дирекції "Укрпошти" Сергій Дрозд підкреслив, що створення власної марки Одеського району має важливе значення, оскільки воно сприяє популяризації української марки серед світових філателістів та є ефективним інструментом для формування і популяризації бренду району та окремих громад.

Також він додав, що ця марка є не тільки засобом популяризації, але й ефективним інструментом для створення та підтримки бренду Одеського району та його громад.

Нагадаємо, в Одеській обласній військовій адміністрації відбулося урочисте гасіння унікальної серії марок "Гвардії наступу" МВС України. На заході були присутні керівники спецслужб.