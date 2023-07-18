В Одесі погасили нову поштову марку: що на ній зображено
Відзначаючи третю річницю утворення Одеського району, відбулась урочиста церемонія спеціального погашення марки. На ній зображено Герб самого району.
Про це повідомляє Одеська районна військова адміністрація.
"На власних марках 22 громад, які входять до складу району, теж зображені герби громад, міст, сіл та селищ. Також, в добірку до комплекту марок випущено конверт і листівку з надписом "Одеському району Одеської області 3 роки", де на блакитному фоні, який заправлений символічними сонячними променями, розміщені малюнки-логотипи, які презентують основні галузі Одеського району", — розповів Начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук.
Директор Одеської дирекції "Укрпошти" Сергій Дрозд підкреслив, що створення власної марки Одеського району має важливе значення, оскільки воно сприяє популяризації української марки серед світових філателістів та є ефективним інструментом для формування і популяризації бренду району та окремих громад.
Також він додав, що ця марка є не тільки засобом популяризації, але й ефективним інструментом для створення та підтримки бренду Одеського району та його громад.
Нагадаємо, в Одеській обласній військовій адміністрації відбулося урочисте гасіння унікальної серії марок "Гвардії наступу" МВС України. На заході були присутні керівники спецслужб.