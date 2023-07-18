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В Одесі погасили нову поштову марку: що на ній зображено

18 липня 2023 15:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі погасили нову поштову марку: що на ній зображено
Погашення марки. Фото: Одеська РВА
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Відзначаючи третю річницю утворення Одеського району, відбулась урочиста церемонія спеціального погашення марки. На ній зображено Герб самого району.

Про це повідомляє Одеська районна військова адміністрація

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"На власних марках 22 громад, які входять до складу району, теж зображені герби громад, міст, сіл та селищ. Також, в добірку до комплекту марок випущено конверт і листівку з надписом "Одеському району Одеської області 3 роки", де на блакитному фоні, який заправлений символічними сонячними променями, розміщені малюнки-логотипи, які презентують основні галузі Одеського району", — розповів Начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук. 

Марка "Одеському району Одеської області 3 роки". Фото: Одеська РВА
Марка "Одеському району Одеської області 3 роки". Фото: Одеська РВА

Директор Одеської дирекції "Укрпошти" Сергій Дрозд підкреслив, що створення власної марки Одеського району має важливе значення, оскільки воно сприяє популяризації української марки серед світових філателістів та є ефективним інструментом для формування і популяризації бренду району та окремих громад.

Також він додав, що ця марка є не тільки засобом популяризації, але й ефективним інструментом для створення та підтримки бренду Одеського району та його громад.

Нагадаємо, в Одеській обласній військовій адміністрації відбулося урочисте гасіння унікальної серії марок "Гвардії наступу" МВС України. На заході були присутні керівники спецслужб.

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