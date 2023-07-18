В Одессе погасили новую почтовую марку: что на ней изображено

Погашение марки. Фото: Одесская РВА

Отмечая третью годовщину Одесского района, состоялась торжественная церемония специального погашения марки. На ней изображен Герб самого района.

Об этом сообщает Одесская районная военная администрация.

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"На собственных марках 22 громад, входящих в состав района, тоже изображены гербы громад, городов, сел и поселков. Также, в подборку к комплекту марок выпущен конверт и открытка с надписью "Одесскому району Одесской области 3 года", где на голубом фоне, заправленный символическими солнечными лучами, размещены рисунки-логотипы, которые представляют основные отрасли Одесского района", — рассказал Начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук.

Марка "Одесский район Одесской области 3 года". Фото: Одесская РВА

Директор Одесской дирекции "Укрпочты" Сергей Дрозд подчеркнул, что создание собственной марки Одесского района имеет важное значение, поскольку оно способствует популяризации украинской марки среди мировых филателистов и является эффективным инструментом для формирования и популяризации бренда района и отдельных громад.

Он добавил, что эта марка является не только средством популяризации, но и эффективным инструментом для создания и поддержки бренда Одесского района и его громад.

Напомним, в Одесской областной военной администрации состоялось торжественное гашение уникальной серии марок "Гвардии наступления" МВД Украины. На мероприятии присутствовали руководители спецслужб.