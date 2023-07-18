В Одессе погасили новую почтовую марку: что на ней изображено
Отмечая третью годовщину Одесского района, состоялась торжественная церемония специального погашения марки. На ней изображен Герб самого района.
Об этом сообщает Одесская районная военная администрация.
"На собственных марках 22 громад, входящих в состав района, тоже изображены гербы громад, городов, сел и поселков. Также, в подборку к комплекту марок выпущен конверт и открытка с надписью "Одесскому району Одесской области 3 года", где на голубом фоне, заправленный символическими солнечными лучами, размещены рисунки-логотипы, которые представляют основные отрасли Одесского района", — рассказал Начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук.
Директор Одесской дирекции "Укрпочты" Сергей Дрозд подчеркнул, что создание собственной марки Одесского района имеет важное значение, поскольку оно способствует популяризации украинской марки среди мировых филателистов и является эффективным инструментом для формирования и популяризации бренда района и отдельных громад.
Он добавил, что эта марка является не только средством популяризации, но и эффективным инструментом для создания и поддержки бренда Одесского района и его громад.
Напомним, в Одесской областной военной администрации состоялось торжественное гашение уникальной серии марок "Гвардии наступления" МВД Украины. На мероприятии присутствовали руководители спецслужб.