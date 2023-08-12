В Одессе вели в обращение марку в честь пограничников

Церемония гашения марки. Фото: ГНСУ

В Одессе прошло спецпогашение почтовой марки "Непокоренный Юг". Ее посвятили охранникам южных рубежей.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

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По словам работников ГНСУ, на почтовых марках воспроизведены образы часовых, олицетворяющих мужество и несокрушимость украинской армии в борьбе за независимость Украины.

"Марки посвящены нашим пограничникам, ведь именно они с первых дней войны — и не только с 24 февраля, но и с 2014 года — первыми вступили в бой с врагом на государственной границе. Пограничники — настоящие герои, успешно исполнившие и исполняющие сотни и сотни боевых заданий Когда я возвращаюсь в Украину, а я "выездной", часто езжу за границу проводить свои выставки, то первыми меня встречают наши пограничники с улыбкой на лице. Я очень горд нашей страной. Этот почтовый выпуск — посвящение и проявление благодарности нашим защитникам, ведь они — потомки козаков — достойно проходят все испытания, выпавшие на долю нашей страны", — сказал одесский художник Борис Бухман.

Новая почтовая марка. Фото: ГНСУ

Церемония гашения. Фото: ГНСУ

Идея иллюстраций

На новой марке изображены пограничники, защищающие южный рубеж Украины. Они символизируют отвагу, стойкость, бесстрашие каждого Героя-пограничника, которые стоят на страже нашего государства, их силу и мощь.

В продаже они появятся вместе с почтовым набором: конвертом и карточками. Вырученные из продажи средства будут направлены на нужды защитников Украины.

Флаги с передовой. Фото: ГНСУ

Напомним, накануне Дня воздушных сил Украины в Одессе погасили особую почтовую марку. Она посвящена героям, закрывающим украинское небо.