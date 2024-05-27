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Нестача ресурсів та потреба у мобілізації — Братчук про готовність Росії до затяжної війни

27 травня 2024 11:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Нестача ресурсів та потреба у мобілізації — Братчук про готовність Росії до затяжної війни
Мобілізація в армії окупантів. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Останнім часом Сили Оборони завдають вдалих вогневих уражень по складах та воєнних об'єктах окупантів. В той же час російська армія стикається з проблемами набору та підготовки кадрів до продовження воєнних дій на території України. 

Про це в етері Ранок.LIVE повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.
 

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Нестача кадрів

За словами речника, ресурси ворожої армії небезкінечні, хоча російська пропаганда транслює протилежну думку серед населення. Окрім нестачі бойової сили, професійні кадри у ворога також закінчуються, зокрема завдяки вдалій роботі Сил Оборони України.

"Якщо інформаційно (і не лише інформаційно) Росія працює над тим, щоб показати, що в них є ресурси і вони готові до затяжних бойових дій — це не відповідає дійсності. Що стосується людей, то на сьогодні ті контрактники, яких їм вдалось мобілізувати на фронт — закінчуються, сьогодні не так райдужно для них усе виглядає", — прокоментував Сергій Братчук.

Потреба в мобілізації

РФ відчуває необхідність мобілізації в умовах загострення конфлікту. За словами речника УДА, країна-агресорка стовідсотково буде змушена оголосити мобілізацію, проте Сили Оборони готові і до такого сценарію подій.

"Росія змушена оголосити мобілізацію. Це може відбуватися як приховано, так і відкрито. Важливо зупинити їх дії, накопичити сили і використовувати далекобійну зброю, щоб придушити їхні скупчення військ", — зазначив Сергій Братчук.

Небезпека для окупантів

Ми нещодавно повідомляли, що безпілотник Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакував станцію радіолокації далекого виявлення цілей "Воронеж М". Вона розташована у місті Орськ Оренбурзької області РФ.

Також ми писали, що морський дрон Sea Baby, оснащений реактивною системою залпового вогню (РСЗВ) "Град", використовується не тільки для ураження цілей у морі. За допомогою цього озброєння Сили оборони можуть завдавати ударів і по тих об'єктах ворога, що знаходяться на землі.

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російські війська
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військова техніка
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деокупація України
Сергій Братчук
Мобілізація в росії
фронт

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