Нестача ресурсів та потреба у мобілізації — Братчук про готовність Росії до затяжної війни
Останнім часом Сили Оборони завдають вдалих вогневих уражень по складах та воєнних об'єктах окупантів. В той же час російська армія стикається з проблемами набору та підготовки кадрів до продовження воєнних дій на території України.
Про це в етері Ранок.LIVE повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.
Нестача кадрів
За словами речника, ресурси ворожої армії небезкінечні, хоча російська пропаганда транслює протилежну думку серед населення. Окрім нестачі бойової сили, професійні кадри у ворога також закінчуються, зокрема завдяки вдалій роботі Сил Оборони України.
"Якщо інформаційно (і не лише інформаційно) Росія працює над тим, щоб показати, що в них є ресурси і вони готові до затяжних бойових дій — це не відповідає дійсності. Що стосується людей, то на сьогодні ті контрактники, яких їм вдалось мобілізувати на фронт — закінчуються, сьогодні не так райдужно для них усе виглядає", — прокоментував Сергій Братчук.
Потреба в мобілізації
РФ відчуває необхідність мобілізації в умовах загострення конфлікту. За словами речника УДА, країна-агресорка стовідсотково буде змушена оголосити мобілізацію, проте Сили Оборони готові і до такого сценарію подій.
"Росія змушена оголосити мобілізацію. Це може відбуватися як приховано, так і відкрито. Важливо зупинити їх дії, накопичити сили і використовувати далекобійну зброю, щоб придушити їхні скупчення військ", — зазначив Сергій Братчук.
Небезпека для окупантів
Ми нещодавно повідомляли, що безпілотник Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакував станцію радіолокації далекого виявлення цілей "Воронеж М". Вона розташована у місті Орськ Оренбурзької області РФ.
Також ми писали, що морський дрон Sea Baby, оснащений реактивною системою залпового вогню (РСЗВ) "Град", використовується не тільки для ураження цілей у морі. За допомогою цього озброєння Сили оборони можуть завдавати ударів і по тих об'єктах ворога, що знаходяться на землі.
Читайте Новини.LIVE!