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Дрон Sea Baby може працювати як по морських, так і по наземних цілях — глава СБУ

25 травня 2024 15:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Дрон Sea Baby може працювати як по морських, так і по наземних цілях — глава СБУ
Морський дрон Sea Baby "Авдіївка". Фото: СБУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Морський дрон Sea Baby, оснащений реактивною системою залпового вогню (РСЗВ) "Град", використовується не тільки для ураження цілей у морі. За допомогою цього озброєння Сили оборони можуть завдавати ударів і по тих об'єктах ворога, що знаходяться на землі. 

Про це Новини.LIVE дізнались від пресслужби СБУ.

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Деталі використання Sea Baby

Безпілотники Sea Baby є багатоцільовою платформою, що несе на собі різноманітні види озброєння, окрім РСЗВ "Град". Завдяки своїй багатофункціональності під вогневим ураженням БпЛА можуть бути цілі як у воді, так і на землі. 

"Він використовується для ураження наземних площинних цілей у прибережній зоні, а також для безпосередньо прямого вогневого контакту у морі. Там є багато інших різновидів озброєння, які дрон несе на собі. Але зі розумілих причин на широкий загал про це розповідати не будемо, щоб не допомагати нашим ворогам", — зазначив очільник СБУ Василь Малюк. 

Загроза для російських кораблів

Російські військові кораблі, які переховуються в порту Новоросійська, не можуть почуватися в безпеці. Це пов'язане також із можливістю ураження російського флоту дронами СБУ. Загалом, дрони Sea Baby вже уразили 11 російських кораблів, а також Кримський міст, демонструючи високу ефективність у виконанні бойових завдань.

"Ракетоносій переховується у Новоросійській бухті, адже свого часу ми їх туди загнали. Але навіть там ми їх дістали і вразили великий десантний корабель безпосередньо у цій бухті. Вони там не в безпеці", — прокоментував Василь Малюк. 

Небезпека для російського флоту

Ми писали, що російські кораблі почали покидати тимчасово окупований Крим через побоювання втратити свій флот. Це сталося після знищення ракетно-мінометного комплексу "Циклон". 

Також ми писали, що незабаром розпочнуться навчання за участі американських та українських ВМС. Міжнародні тренування сприятимуть підвищенню експортно-імпортних спроможностей України та будуть спрямовані на безпеку у Чорному морі.

СБУ
Одеса
російські війська
Крим
корабель
безпілотники
порт
Одеська область
Василь Малюк
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