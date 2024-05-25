Дрон Sea Baby може працювати як по морських, так і по наземних цілях — глава СБУ

Морський дрон Sea Baby "Авдіївка". Фото: СБУ

Морський дрон Sea Baby, оснащений реактивною системою залпового вогню (РСЗВ) "Град", використовується не тільки для ураження цілей у морі. За допомогою цього озброєння Сили оборони можуть завдавати ударів і по тих об'єктах ворога, що знаходяться на землі.

Про це Новини.LIVE дізнались від пресслужби СБУ.

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Деталі використання Sea Baby

Безпілотники Sea Baby є багатоцільовою платформою, що несе на собі різноманітні види озброєння, окрім РСЗВ "Град". Завдяки своїй багатофункціональності під вогневим ураженням БпЛА можуть бути цілі як у воді, так і на землі.

"Він використовується для ураження наземних площинних цілей у прибережній зоні, а також для безпосередньо прямого вогневого контакту у морі. Там є багато інших різновидів озброєння, які дрон несе на собі. Але зі розумілих причин на широкий загал про це розповідати не будемо, щоб не допомагати нашим ворогам", — зазначив очільник СБУ Василь Малюк.

Загроза для російських кораблів

Російські військові кораблі, які переховуються в порту Новоросійська, не можуть почуватися в безпеці. Це пов'язане також із можливістю ураження російського флоту дронами СБУ. Загалом, дрони Sea Baby вже уразили 11 російських кораблів, а також Кримський міст, демонструючи високу ефективність у виконанні бойових завдань.

"Ракетоносій переховується у Новоросійській бухті, адже свого часу ми їх туди загнали. Але навіть там ми їх дістали і вразили великий десантний корабель безпосередньо у цій бухті. Вони там не в безпеці", — прокоментував Василь Малюк.

Небезпека для російського флоту

Ми писали, що російські кораблі почали покидати тимчасово окупований Крим через побоювання втратити свій флот. Це сталося після знищення ракетно-мінометного комплексу "Циклон".

Також ми писали, що незабаром розпочнуться навчання за участі американських та українських ВМС. Міжнародні тренування сприятимуть підвищенню експортно-імпортних спроможностей України та будуть спрямовані на безпеку у Чорному морі.