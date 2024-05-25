Дрон Sea Baby может работать как по морским, так и по наземным целям — глава СБУ

Морской дрон Sea Baby "Авдеевка". Фото: СБУ

Морской дрон Sea Baby, оснащенный реактивной системой залпового огня (РСЗО) "Град", используется не только для поражения целей в море. С помощью этого вооружения Силы обороны могут наносить удары и по тем объектам врага, которые находятся на земле.

Об этом Новини.LIVE узнали от пресс-службы СБУ.

Читайте также:

Детали использования Sea Baby

Беспилотники Sea Baby являются многоцелевой платформой, которая несет на себе различные виды вооружения, кроме РСЗО "Град". Благодаря своей многофункциональности под огневым поражением БпЛА могут быть цели как в воде, так и на земле.

"Он используется для поражения наземных плоскостных целей в прибрежной зоне, а также для непосредственно прямого огневого контакта в море. Там есть много других разновидностей вооружения, которые дрон несет на себе. Но по понятным причинам на широкую общественность об этом рассказывать не будем, чтобы не помогать нашим врагам", — отметил глава СБУ Василий Малюк.

Угроза для российских кораблей

Российские военные корабли, скрывающиеся в порту Новороссийска, не могут чувствовать себя в безопасности. Это также связано с возможностью поражения российского флота дронами СБУ. В общей сложности, дроны Sea Baby уже поразили 11 российских кораблей, а также Крымский мост, демонстрируя высокую эффективность в выполнении боевых задач.

"Ракетоноситель скрывается в Новороссийской бухте, ведь в свое время мы их туда загнали. Но даже там мы их достали и поразили большой десантный корабль непосредственно в этой бухте. Они там не в безопасности", — прокомментировал Василий Малюк.

Опасность для российского флота

Мы писали, что российские корабли начали покидать временно оккупированный Крым из-за опасений потерять свой флот. Это произошло после уничтожения ракетно-минометного комплекса "Циклон".

Также мы писали, что в скором времени начнутся учения с участием американских и украинских ВМС. Международные тренировки будут способствовать повышению экспортно-импортных возможностей Украины и направлены на безопасность в Черном море.