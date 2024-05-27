Нехватка ресурсов и потребность в мобилизации — Братчук о готовности России к затяжной войне

Мобилизация в армии оккупантов. Фото: росСМИ

В последнее время Силы Обороны наносят успешніе огневые поражения по складам и военным объектам оккупантов. В то же время, российская армия сталкивается с проблемами набора и подготовки кадров к продолжению военных действий на территории Украины.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Нехватка кадров

По словам спикера, ресурсы вражеской армии бесконечны, хотя российская пропаганда транслирует противоположное мнение среди населения. Кроме нехватки боевой силы, профессиональные кадры у врага также заканчиваются, в частности, благодаря удачной работе Сил Обороны Украины.

"Если информационно (и не только информационно) Россия работает над тем, чтобы показать, что у них есть ресурсы и они готовы к затяжным боевым действиям — это не соответствует действительности. Что касается людей, то на сегодняшний день те контрактники, которых им удалось мобилизовать на фронт – заканчиваются, сегодня не так радужно для них все выглядит", – прокомментировал Сергей Братчук.

Потребность в мобилизации

РФ ощущает необходимость мобилизации в условиях обострения конфликта. По словам спикера УДА, страна-агрессорка стопроцентно будет вынуждена объявить мобилизацию, однако Силы Обороны готовы и к такому сценарию событий.

"Россия вынуждена объявить мобилизацию. Это может происходить как скрыто, так и открыто. Важно остановить их действия, накопить силы и использовать дальнобойное оружие, чтобы подавить их скопления войск", — отметил Сергей Братчук.

Опасность для окупантов

Мы недавно сообщали, что беспилотник Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М". Она расположена в городе Орск в Оренбургской области РФ.

Также мы писали, что морской дрон Sea Baby, оснащенный реактивной системой залпового огня (РСЗО) "Град", используется не только для поражения целей в море. С помощью этого вооружения Силы обороны могут наносить удары и по тем объектам врага, которые находятся на земле.