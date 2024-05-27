Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Нехватка ресурсов и потребность в мобилизации — Братчук о готовности России к затяжной войне arrow

Нехватка ресурсов и потребность в мобилизации — Братчук о готовности России к затяжной войне

27 мая 2024 11:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Нехватка ресурсов и потребность в мобилизации — Братчук о готовности России к затяжной войне
Мобилизация в армии оккупантов. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В последнее время Силы Обороны наносят успешніе огневые поражения по складам и военным объектам оккупантов. В то же время, российская армия сталкивается с проблемами набора и подготовки кадров к продолжению военных действий на территории Украины.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Читайте также:

Нехватка кадров

По словам спикера, ресурсы вражеской армии бесконечны, хотя российская пропаганда транслирует противоположное мнение среди населения. Кроме нехватки боевой силы, профессиональные кадры у врага также заканчиваются, в частности, благодаря удачной работе Сил Обороны Украины.

"Если информационно (и не только информационно) Россия работает над тем, чтобы показать, что у них есть ресурсы и они готовы к затяжным боевым действиям — это не соответствует действительности. Что касается людей, то на сегодняшний день те контрактники, которых им удалось мобилизовать на фронт – заканчиваются, сегодня не так радужно для них все выглядит", – прокомментировал Сергей Братчук.

Потребность в мобилизации

РФ ощущает необходимость мобилизации в условиях обострения конфликта. По словам спикера УДА, страна-агрессорка стопроцентно будет вынуждена объявить мобилизацию, однако Силы Обороны готовы и к такому сценарию событий.

"Россия вынуждена объявить мобилизацию. Это может происходить как скрыто, так и открыто. Важно остановить их действия, накопить силы и использовать дальнобойное оружие, чтобы подавить их скопления войск", — отметил Сергей Братчук.

Опасность для окупантов

Мы недавно сообщали, что беспилотник Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М". Она расположена в городе Орск в Оренбургской области РФ.

Также мы писали, что морской дрон Sea Baby, оснащенный реактивной системой залпового огня (РСЗО) "Град", используется не только для поражения целей в море. С помощью этого вооружения Силы обороны могут наносить удары и по тем объектам врага, которые находятся на земле.

Одесса
российские войска
ВСУ
военные склады
военная техника
Новости Одессы
деоккупация Украины
Сергей Братчук
Мобилизация в россии
фронт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

24 мая 2024

18:46 В Польше украинским мужчинам с просроченными паспортами начали выдавать проездные документы