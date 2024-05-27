Нехватка ресурсов и потребность в мобилизации — Братчук о готовности России к затяжной войне
В последнее время Силы Обороны наносят успешніе огневые поражения по складам и военным объектам оккупантов. В то же время, российская армия сталкивается с проблемами набора и подготовки кадров к продолжению военных действий на территории Украины.
Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.
Нехватка кадров
По словам спикера, ресурсы вражеской армии бесконечны, хотя российская пропаганда транслирует противоположное мнение среди населения. Кроме нехватки боевой силы, профессиональные кадры у врага также заканчиваются, в частности, благодаря удачной работе Сил Обороны Украины.
"Если информационно (и не только информационно) Россия работает над тем, чтобы показать, что у них есть ресурсы и они готовы к затяжным боевым действиям — это не соответствует действительности. Что касается людей, то на сегодняшний день те контрактники, которых им удалось мобилизовать на фронт – заканчиваются, сегодня не так радужно для них все выглядит", – прокомментировал Сергей Братчук.
Потребность в мобилизации
РФ ощущает необходимость мобилизации в условиях обострения конфликта. По словам спикера УДА, страна-агрессорка стопроцентно будет вынуждена объявить мобилизацию, однако Силы Обороны готовы и к такому сценарию событий.
"Россия вынуждена объявить мобилизацию. Это может происходить как скрыто, так и открыто. Важно остановить их действия, накопить силы и использовать дальнобойное оружие, чтобы подавить их скопления войск", — отметил Сергей Братчук.
Опасность для окупантов
Мы недавно сообщали, что беспилотник Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М". Она расположена в городе Орск в Оренбургской области РФ.
Также мы писали, что морской дрон Sea Baby, оснащенный реактивной системой залпового огня (РСЗО) "Град", используется не только для поражения целей в море. С помощью этого вооружения Силы обороны могут наносить удары и по тем объектам врага, которые находятся на земле.
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