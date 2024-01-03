Нестача робочої сили — в Одесі пропонують навчати жінок кермуванню автобусом
Станом на початок року в Одесі спостерігається дефіцит водіїв автобусів. Наразі з необхідних 18 є лише 7, для покращення ситуації місто готове навчити кермувати з нуля жінок.
Про це повідомив одеський міський голова Геннадій Труханов.
За його словами, Одеса вже має 10 нових автобусів від міжнародних партнерів з Німеччини, також тривають перемовини зі Стамбулом. Мер зазначив, що проблема з водіями утворилася, зокрема й через мобілізацію чоловіків.
"У нас є водії, але не в тій кількості, яка необхідна. Ми домовились з нашими партнерами, якщо будуть жінки, які хотіли навчитись і бути водіями на такому транспорті, тому що зараз чоловіків мало — хтось призвався і пішов боронити нашу державу", — сказав Геннадій Труханов.
Одеса допоможе у навчанні
Крім того, у більш ефективному навчанні допоможуть партнери з Регенсбурга і Берліна.
"Якщо ми запускаємо маршрут, маємо бути певні, що він працюватиме. А якщо хтось захворів і автобус не вийшов і люди не потрапили на роботу, це буде ще гірше, ніж не запустити його", — додав мер.
Нагадаємо, в Одесі на перші тестові рейси вийшов трисекційний трамвай "Татра", який місто отримало від Австрії. Курсуватиме він маршрутом №17.
Також ми писали, що в Одесі оголосили акцію для пасажирів громадського електротранспорту. Містяни зможуть отримати кешбек за проїзд, оплачений карткою.
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