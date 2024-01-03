В Одесі на тестові рейси вийшов трисекційний низькопідлоговий трамвай

Новий трамвай в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Сьогодні, 3 січня, в Одесі на перші тестові рейси вийшов трисекційний трамвай "Татра", який місто отримало від Австрії. Курсуватиме він маршрутом №17.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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За інформацією мерії, після тестових рейсів, трамвай незабаром почне курсувати. Всього місто очікує 13 таких трисекційних трамваїв з низькою підлогою.

Рух маршруту №17

Одеський трамвай №17 має довжину маршруту понад 9 кілометрів та курсує від Куликового поля до 11 станції Великого Фонтану та у зворотному напрямку. Інтервал рейсів — 10 хвилин.

Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.

Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.

Нагадаємо, в кінці грудня в Одесі на випробувальний рейс запустили перший 26-метровий підлоговий трамвай типу "Татра". Електротранспорт був придбаний коштом Європейського інвестиційного банку.

Також ми писали, що для зручності мешканців з інвалідністю та їхніх супроводжувачів в Одесі оприлюднили розклад руху автобусів, спеціально пристосованих для перевезення осіб з обмеженими можливостями. Оновлений графік опублікували станом на початок року.