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В Одессе на тестовые рейсы вышел трехсекционный низкопольный трамвай

3 января 2024 12:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе на тестовые рейсы вышел трехсекционный низкопольный трамвай
Новый трамвай в Одессе. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 3 января, в Одессе на первые тестовые рейсы вышел трехсекционный трамвай "Татра", который город получил от Австрии. Он будет курсировать по маршруту №17.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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По информации мэрии, после тестовых рейсов трамвай в скором времени начнет курсировать. Всего город ожидает 13 таких трехсекционных трамваев с низким полом.

Движение маршрута №17

Одесский трамвай №17 имеет длину маршрута более 9 километров и курсирует от Куликового поля до 11 станции Большого Фонтана и обратно. Интервал рейсов — 10 минут.

Стоимость проезда

Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.

Если вы выбрали оплату приложением Транспод, следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.

Напомним, в конце декабря в Одессе на испытательный рейс был запущен первый 26-метровый напольный трамвай типа "Татра". Электротранспорт был приобретен за счет Европейского инвестиционного банка.

Также мы писали, что для удобства жителей с инвалидностью и их сопровождающих в Одессе обнародовали расписание автобусов, специально приспособленных для перевозки лиц с ограниченными возможностями. Обновленный график был опубликован на начало года.

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