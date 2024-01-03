Нехватка рабочей силы — в Одессе предлагают обучать женщин управлению автобусом

Женщина за рулем автобуса. Фото: pixabay

На начало года в Одессе наблюдается дефицит водителей автобусов. Из необходимых 18 есть только 7, для улучшения ситуации город готов научить управлять транспортом с нуля женщин.

Об этом сообщил одесский городской голова Геннадий Труханов.

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По его словам, Одесса уже имеет 10 новых автобусов от международных партнеров из Германии, также продолжаются переговоры со Стамбулом. Мэр отметил, что проблема с водителями образовалась, в том числе и из-за мобилизации мужчин.

"У нас есть водители, но не в том количестве, которое необходимо. Мы договорились с нашими партнерами, если будут женщины, которые хотели научиться и быть водителями на таком транспорте, потому что сейчас мужчин мало — кто-то призвался и пошел защищать наше государство", – сказал Геннадий Труханов.

Одесса поможет в обучении

Кроме того, в более эффективном обучении помогут партнеры из Регенсбурга и Берлина.

"Если мы запускаем маршрут, должны быть уверены, что он будет работать. А если кто-то заболел и автобус не вышел и люди не попали на работу, это будет еще хуже, чем не запустить его", — добавил мэр.

Напомним, в Одессе на первые тестовые рейсы вышел трехсекционный трамвай "Татра", который город получил от Австрии. Он будет курсировать по маршруту №17.

Также мы писали, что в Одессе была объявлена акция для пассажиров общественного электротранспорта. Горожане смогут получить кешбэк за проезд, оплаченный картой.