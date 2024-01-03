Нехватка рабочей силы — в Одессе предлагают обучать женщин управлению автобусом
На начало года в Одессе наблюдается дефицит водителей автобусов. Из необходимых 18 есть только 7, для улучшения ситуации город готов научить управлять транспортом с нуля женщин.
Об этом сообщил одесский городской голова Геннадий Труханов.
По его словам, Одесса уже имеет 10 новых автобусов от международных партнеров из Германии, также продолжаются переговоры со Стамбулом. Мэр отметил, что проблема с водителями образовалась, в том числе и из-за мобилизации мужчин.
"У нас есть водители, но не в том количестве, которое необходимо. Мы договорились с нашими партнерами, если будут женщины, которые хотели научиться и быть водителями на таком транспорте, потому что сейчас мужчин мало — кто-то призвался и пошел защищать наше государство", – сказал Геннадий Труханов.
Одесса поможет в обучении
Кроме того, в более эффективном обучении помогут партнеры из Регенсбурга и Берлина.
"Если мы запускаем маршрут, должны быть уверены, что он будет работать. А если кто-то заболел и автобус не вышел и люди не попали на работу, это будет еще хуже, чем не запустить его", — добавил мэр.
Напомним, в Одессе на первые тестовые рейсы вышел трехсекционный трамвай "Татра", который город получил от Австрии. Он будет курсировать по маршруту №17.
Также мы писали, что в Одессе была объявлена акция для пассажиров общественного электротранспорта. Горожане смогут получить кешбэк за проезд, оплаченный картой.
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