Американський розвідник поблизу Одещини

Нетипова розвідка у Чорному морі — літаки близько до Одещини
США проводять нетипову розвідку у Чорному морі біля узбережжя Одещини. Вперше з початку повномасштабного вторгнення літаки США ведуть розвідку всього за 50 км від Краснодарського краю.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.
Де саме літак
У день переговорів Трампа і Путіна стратегічний американський літак-розвідник Boeing RC-135W Rivet Joint із позивним JAKE17 наблизився до Одещини ближче, ніж будь-коли. Він почав проліт над Чорним морем ще вдень, а наразі перебуває на відстані 90-100 км від Кримського півострова. Борт ВПС США злетів з авіабази НАТО Мілденхолл у Великій Британії.
Що відомо про Boeing RC-135W
RC-135W Rivet Joint — це спеціальний електронний літак спостереження, який можна використовувати для стратегічних і тактичних завдань. Його датчики "вбирають" електронне випромінювання від засобів зв’язку, радарів та інших систем. На літаку працюють багатопрофільні офіцери системи озброєння (WSO) і спеціалісти системи озброєння (WSOp), місія яких полягає в дослідженні елементів електромагнітного спектру задля отримання розвідувальних даних.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про пасажирський літак, який спалахнув в США. А також про попередні проліти американських розвідників біля Одещини.
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