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Нетипова розвідка у Чорному морі — літаки близько до Одещини

18 березня 2025 18:45
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Американський розвідник поблизу Одещини
Boeing RC-135W Rivet Joint. Фото: John5199. Waddington Airshow 2012
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

США проводять нетипову розвідку у Чорному морі біля узбережжя Одещини. Вперше з початку повномасштабного вторгнення літаки США ведуть розвідку всього за 50 км від Краснодарського краю.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Де саме літак

У день переговорів Трампа і Путіна стратегічний американський літак-розвідник Boeing RC-135W Rivet Joint із позивним JAKE17 наблизився до Одещини ближче, ніж будь-коли. Він почав проліт над Чорним морем ще вдень, а наразі перебуває на відстані 90-100 км від Кримського півострова. Борт ВПС США злетів з авіабази НАТО Мілденхолл у Великій Британії.

Американський розвідник підлетів рекордно близько до Одещини - фото 1
Американський розвідник на радарі. Фото: скриншот

Що відомо про Boeing RC-135W

RC-135W Rivet Joint — це спеціальний електронний літак спостереження, який можна використовувати для стратегічних і тактичних завдань. Його датчики "вбирають" електронне випромінювання від засобів зв’язку, радарів та інших систем. На літаку працюють багатопрофільні офіцери системи озброєння (WSO) і спеціалісти системи озброєння (WSOp), місія яких полягає в дослідженні елементів електромагнітного спектру задля отримання розвідувальних даних.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про пасажирський літак, який спалахнув в США. А також про попередні проліти американських розвідників біля Одещини.

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