Американский разведчик вблизи Одесской области

Boeing RC-135W Rivet Joint. Фото: John5199. Waddington Airshow 2012

США проводят нетипичную разведку в Черном море у побережья Одесской области. Впервые с начала полномасштабного вторжения самолеты США ведут разведку всего в 50 км от Краснодарского края.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала Flightradar.

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Где именно самолет

В день переговоров Трампа и Путина стратегический американский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint с позывным JAKE17 приблизился к Одесской области ближе, чем когда-либо. Он начал пролет над Черным морем еще днем, а в настоящее время находится на расстоянии 90 — 100 км от Крымского полуострова. Борт ВВС США взлетел с авиабазы НАТО Милденхолл в Великобритании.

Американский разведчик на радаре. Фото: скриншот

Что известно о Boeing RC-135W

RC-135W Rivet Joint — это специальный электронный самолет наблюдения, который можно использовать для стратегических и тактических задач. Его датчики "впитывают" электронное излучение от средств связи, радаров и других систем. На самолете работают многопрофильные офицеры системы вооружения (WSO) и специалисты системы вооружения (WSOp), миссия которых заключается в исследовании элементов электромагнитного спектра для получения разведывательных данных.

Напомним, недавно мы писали о пассажирском самолете, который вспыхнул в США. А также о предыдущих пролетах американских разведчиков возле Одесской области.