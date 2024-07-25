В Одесі невідомий відстрілює собак: триває розслідування

В Одесі поліція розслідує вбивство тварин. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Хаджибейському районі Одеси поліція розпочала кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами.Там були знайдені вбиті вуличні собаки з вогнепальними пораненнями.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Подробиці інциденту

Подія трапилася на вулиці Кустанайській, де місцева мешканка, яка опікувалася цими собаками разом з іншими громадянами, виявила їх мертвими. Одеситка розповіла, що вночі чула звуки пострілів, але не надала цьому значення. А коли вранці 24 липня вона знайшла тіла вбитих тварин, то негайно повідомила поліцію.

Дії правоохоронців

Поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.3 ст.299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами. Наразі правоохоронці активно працюють над встановленням особи, яка причетна до цього злочину. Вони перевіряють камери зовнішнього відеоспостереження, опитують мешканці прилеглих будинків.

"Тіла тварин будуть скеровані на експертизу. В рамках кримінального провадження також будуть встановлюватися мотиви факту жорсткого поводження з тваринами, що призвело до їх загибелі та зброю, з якої їх смертельно травмовано", — зазначили у відомстві.

За скоєний злочин зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Слідство триває.

Ми писали раніше, що в Одесі розпочали безплатну програму стерилізації та вакцинації безпритульних котів та кішок. Наразі послуги надаються в декількох клініках міста. У мерії зазначили, що ця ініціатива покликана зменшити кількість безпритульних тварин у місті та покращити їхнє здоров'я.