В Одесі безплатно стерилізують безпритульних котів та кішок

Безплатна вакцинація та стерилізація котів в Одесі — мерія опублікувала адреси клінік
В Одесі розпочато безплатну програму стерилізації та вакцинації безпритульних котів та кішок. Наразі послуги надаються в декількох клініках міста.
Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.
Де безплатно стерилізувати та вакцинувати котів в Одесі
Пересипський район:
- КП "Муніципальний центр екологічної безпеки" Одеської міської ради
- вул. Отамана Головатого, 32
- Телефон: 048 7988284
- Графік роботи: понеділок-четвер з 09:00 до 18:00, п’ятниця з 09:00 до 16:45
Київський район:
- Клініка "Зоологія"
- вул. Евгена Чикаленка (Ак. Вільямса), 73/1
- Телефон: +380959259169
- Графік роботи: вівторок-субота з 10:00 до 19:00 (перерва з 13:00 до 14:00)
Приморський та Хаджибейський райони:
- ТОВ "ТІНА 2008"
- вул. Софіївська, 32, телефон: 048 7036914
- вул. Партизанська, 8, телефон: 048 7032887
- Графік роботи: без вихідних з 09:30 до 17:00
Як отримати безплатну послугу
Щоб отримати безплатну послугу, необхідно записатися на прийом першого числа місяця за вказаними телефонами клінік. На визначену дату і час принести кота або кішку разом із фото середовища її мешкання (на будь-якому зручному носії). Наступного дня тварину можна забрати та повернути до її звичного середовища.
У мерії зазначили, що ця ініціатива покликана зменшити кількість безпритульних тварин у місті та покращити їхнє здоров'я.
Нагадаємо, в Одесі чоловіку, який привів свого собаку на огляд, не сподобалося, що лікар був на протезах, через що облаяв ветеринара.
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