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Безплатна вакцинація та стерилізація котів в Одесі — мерія опублікувала адреси клінік

6 липня 2024 14:04
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі безплатно стерилізують безпритульних котів та кішок
Кіт на узбережжі Чорного моря. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі розпочато безплатну програму стерилізації та вакцинації безпритульних котів та кішок. Наразі послуги надаються в декількох клініках міста.

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

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Де безплатно стерилізувати та вакцинувати котів в Одесі

Пересипський район:

  • КП "Муніципальний центр екологічної безпеки" Одеської міської ради
  • вул. Отамана Головатого, 32
  • Телефон: 048 7988284
  • Графік роботи: понеділок-четвер з 09:00 до 18:00, п’ятниця з 09:00 до 16:45

Київський район:

  • Клініка "Зоологія"
  • вул. Евгена Чикаленка (Ак. Вільямса), 73/1
  • Телефон: +380959259169
  • Графік роботи: вівторок-субота з 10:00 до 19:00 (перерва з 13:00 до 14:00)

Приморський та Хаджибейський райони:

  • ТОВ "ТІНА 2008"
  • вул. Софіївська, 32, телефон: 048 7036914
  • вул. Партизанська, 8, телефон: 048 7032887
  • Графік роботи: без вихідних з 09:30 до 17:00

Як отримати безплатну послугу

Щоб отримати безплатну послугу, необхідно записатися на прийом першого числа місяця за вказаними телефонами клінік. На визначену дату і час принести кота або кішку разом із фото середовища її мешкання (на будь-якому зручному носії). Наступного дня тварину можна забрати та повернути до її звичного середовища.

У мерії зазначили, що ця ініціатива покликана зменшити кількість безпритульних тварин у місті та покращити їхнє здоров'я.

Нагадаємо, в Одесі чоловіку, який привів свого собаку на огляд, не сподобалося, що лікар був на протезах, через що облаяв ветеринара. 

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