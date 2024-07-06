В Одесі безплатно стерилізують безпритульних котів та кішок

Кіт на узбережжі Чорного моря. Фото: Новини.LIVE

В Одесі розпочато безплатну програму стерилізації та вакцинації безпритульних котів та кішок. Наразі послуги надаються в декількох клініках міста.

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

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Пересипський район:

КП "Муніципальний центр екологічної безпеки" Одеської міської ради

вул. Отамана Головатого, 32

Телефон: 048 7988284

Графік роботи: понеділок-четвер з 09:00 до 18:00, п’ятниця з 09:00 до 16:45

Київський район:

Клініка "Зоологія"

вул. Евгена Чикаленка (Ак. Вільямса), 73/1

Телефон: +380959259169

Графік роботи: вівторок-субота з 10:00 до 19:00 (перерва з 13:00 до 14:00)

Приморський та Хаджибейський райони:

ТОВ "ТІНА 2008"

вул. Софіївська, 32, телефон: 048 7036914

вул. Партизанська, 8, телефон: 048 7032887

Графік роботи: без вихідних з 09:30 до 17:00

Як отримати безплатну послугу

Щоб отримати безплатну послугу, необхідно записатися на прийом першого числа місяця за вказаними телефонами клінік. На визначену дату і час принести кота або кішку разом із фото середовища її мешкання (на будь-якому зручному носії). Наступного дня тварину можна забрати та повернути до її звичного середовища.

У мерії зазначили, що ця ініціатива покликана зменшити кількість безпритульних тварин у місті та покращити їхнє здоров'я.

Нагадаємо, в Одесі чоловіку, який привів свого собаку на огляд, не сподобалося, що лікар був на протезах, через що облаяв ветеринара.