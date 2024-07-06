В Одессе бесплатно стерилизуют бездомных кошек и кошек

Кошка на побережье Черного моря. Фото: Новини.LIVE

В Одессе начата бесплатная программа стерилизации и вакцинации беспризорных кошек и кошек. В настоящее время услуги предоставляются в нескольких клиниках города.

Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета .

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Пересыпский район:

КП "Муниципальный центр экологической безопасности" Одесского городского совета

ул. Атамана Головатого, 32

Телефон: 048 7988284

График работы: понедельник-четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 16:45

Киевский район:

Клиника "Зоология"

ул. Евгения Чикаленко (Ак. Уильямса), 73/1

Телефон: +380959259169

График работы: вторник-суббота с 10:00 до 19:00 (перерыв с 13:00 до 14:00)

Приморский и Хаджибейский районы:

ООО "ТИНА 2008"

ул. Софиевская, 32, телефон: 048 7036914

ул. Партизанская, 8, телефон: 048 7032887

График работы: без выходных с 09:30 до 17:00

Как получить бесплатную услугу

Чтобы получить бесплатную услугу, необходимо записаться на прием первого числа месяца по указанным телефонам клиник. На определенную дату и время принести кота или кошку вместе с фото среды ее обитания (на любом удобном носителе). На следующий день животное можно забрать и вернуть в его привычную среду.

В мэрии отметили, что эта инициатива призвана уменьшить количество бездомных животных в городе и улучшить их здоровье.

Напомним, в Одессе мужчине, приведшему свою собаку на осмотр, не понравилось, что врач был на протезах, из-за чего обругал ветеринара.