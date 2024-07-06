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Бесплатная вакцинация и стерилизация кошек в Одессе — мэрия опубликовала адреса клиник

6 июля 2024 14:04
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе бесплатно стерилизуют бездомных кошек и кошек
Кошка на побережье Черного моря. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе начата бесплатная программа стерилизации и вакцинации беспризорных кошек и кошек. В настоящее время услуги предоставляются в нескольких клиниках города.

Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета .

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Где бесплатно стерилизовать и вакцинировать кошек в Одессе

Пересыпский район:

  • КП "Муниципальный центр экологической безопасности" Одесского городского совета
  • ул. Атамана Головатого, 32
  • Телефон: 048 7988284
  • График работы: понедельник-четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 16:45

Киевский район:

  • Клиника "Зоология"
  • ул. Евгения Чикаленко (Ак. Уильямса), 73/1
  • Телефон: +380959259169
  • График работы: вторник-суббота с 10:00 до 19:00 (перерыв с 13:00 до 14:00)

Приморский и Хаджибейский районы:

  • ООО "ТИНА 2008"
  • ул. Софиевская, 32, телефон: 048 7036914
  • ул. Партизанская, 8, телефон: 048 7032887
  • График работы: без выходных с 09:30 до 17:00

Как получить бесплатную услугу

Чтобы получить бесплатную услугу, необходимо записаться на прием первого числа месяца по указанным телефонам клиник. На определенную дату и время принести кота или кошку вместе с фото среды ее обитания (на любом удобном носителе). На следующий день животное можно забрать и вернуть в его привычную среду.

В мэрии отметили, что эта инициатива призвана уменьшить количество бездомных животных в городе и улучшить их здоровье.

Напомним, в Одессе мужчине, приведшему свою собаку на осмотр, не понравилось, что врач был на протезах, из-за чего обругал ветеринара.

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