В Одессе неизвестный отстреливает собак: идет расследование

В Одессе полиция расследует убийство животных Иллюстративное фото: из открытых источников

В Хаджибейском районе Одессы полиция начала уголовное производство по факту жестокого обращения с животными. Там были найдены убитые уличные собаки с огнестрельными ранениями.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Подробности инцидента

Событие случилось на улице Кустанайской, где местная жительница, которая занималась этими собаками вместе с другими гражданами, обнаружила их мертвыми. Одесситка рассказала, что ночью слышала звуки выстрелов, но не придала этому значения. Когда утром 24 июля она нашла тела убитых животных, то немедленно сообщила полиция.

Действия правоохранителей

Полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.3 ст.299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животными. В настоящее время правоохранители активно работают над установлением лица, причастного к этому преступлению. Они проверяют камеры внешнего видеонаблюдения, опрашивают жители близлежащих домов.

"Тела животных будут направлены на экспертизу. В рамках уголовного производства также будут устанавливаться мотивы факта жесткого обращения с животными, что привело к их гибели и оружию, из которого они смертельно травмированы", — отметили в ведомстве.

За совершенное преступление злоумышленнику грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет. Следствие продолжается.

Мы писали ранее, что в Одессе приступили к бесплатной программе стерилизации и вакцинации беспризорных кошек и кошек. В настоящее время услуги предоставляются в нескольких клиниках города. В мэрии отметили, что эта инициатива призвана уменьшить количество бездомных животных в городе и улучшить их здоровье.